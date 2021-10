Juancho Hernangómez debuta con la camiseta de los Celtics

Los hermanos Juancho y Willy Hernagómez debutaron la pasada noche en la pretemporada como titulares con sus respectivos equipos de los Boston Celtics y los New Orleans Pelicans, pero con suerte opuesta para cada uno de ellos.

Mientras que Juancho ayudaba a los Celtics a conseguir la victoria por 98-97 ante Orlando Magic, su hermano Willy veía cómo los Pelicans, de visitantes, caían derrotados 117-114 ante los Minnesota Timberwolves.

El menor de los hermanos Hernangómez jugó 17 minutos en el puesto de número cuatro de los Celtics, junto a las estrellas, el ala-pívot Jayson Tatum y el escolta Jaylen Brown, que fueron los jugadores destacados del equipo y del partido.

Su entendimiento fue bueno, al igual que la química de equipo y en los 17 minutos que estuvo en la pista del TD Garden aportó seis puntos, tras anotar 1 de 2 tiros de campo, falló un intento de triple, acertó los cuatro lanzamientos de personal que hizo.

Además, bajo los aros capturó cuatro rebotes -tres ofensivos-, puso un tapón, perdió un balón y cometió dos faltas personales.

