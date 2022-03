Harden mantiene su idilio con los Sixers; Milwaukee bate a Miami; Phoenix vuelve a la senda del triunfo

Milwaukee Bucks, 120 - Miami Heat, 119

Con una enorme canasta de Jrue Holiday en la última jugada, los Milwaukee Bucks culminaron una fantástica remontada tras ir perdiendo en el último cuarto ante los Miami Heat por 14 puntos a falta de 7 minutos. El trío estelar formado por Giannis Antetokounmpo (28 puntos y 17 rebotes), Kris Middleton (26 puntos) y Jrue Holiday (25 puntos y 11 asistencias) lideró a los campeones de la NBA.

The @Bucks big 3 all dropped 25+ points. Jrue Holiday put the finishing touches on the game knocking down the game winner late!@Jrue_Holiday11: 25 PTS, 6 REB, 11 AST, 2 STL@Khris22m: 26 PTS, 4 3PM@Giannis_An34: 28 PTS, 17 REB, 5 AST, 2 STL pic.twitter.com/TCFP2x6Pk3 — NBA (@NBA) March 3, 2022

En los Heat brilló Tyler Herro (30 puntos con 6 triples) desde el banquillo. Bam Adebayo hizo 18 puntos y 12 rebotes y Gabe Vincent aportó 21 puntos. Miami pagó el horrible partido de Jimmy Butler que se quedó en 6 puntos con un 2 de 14 en tiros de campo.

Philadelphia 76'ers, 123 - New York Knicks, 108

Joel Embiid (27 puntos y 12 rebotes) y James Harden (26 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias) sumaron su tercera victoria consecutiva en tres partidos desde que juegan juntos para unos Philadelphia 76ers que destrozaron a los New York Knicks en la segunda mitad (68-46). Este fue el primer partido de Harden en Filadelfia tras dos encuentros fuera de casa.

26 PTS (8-13 FGM) | 9 REB | 9 AST @JHarden13 orchestrated the @sixers offense to lift them to victory, logging their 4th straight win!



The 76ers are 3-0 in James Harden's first 3 starts ?? pic.twitter.com/Fhzm4PB7b5 — NBA (@NBA) March 3, 2022

RJ Barrett (30 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias) fue el mejor de unos Knicks penosos en el triple (8 de 28), que han perdido seis partidos seguidos y que solo han conseguido una victoria en diez encuentros.

Phoenix Suns, 120 - Portland Trail Blazers, 90

Sin Devin Booker (protocolo de coronavirus) y Chris Paul (lesionado para lo que resta de temporada regular), los Phoenix Suns se reencontraron con la victoria tras dos derrotas seguidas al desintegrar a unos pobres Portland Trail Blazers (18 pérdidas de balón, 38,5 % de acierto). Cameron Johnson (20 puntos) tomó las riendas de unos corales Suns.

Brandon Williams fue el máximo anotador de los Blazers con solo 14 puntos. Los de Portland fueron inferiores todo el partido y solo plantaron cara en el primer cuarto.

Denver Nuggets, 107 - Oklahoma City Thunder, 119

Los Denver Nuggets rompieron su racha de seis victorias seguidas al caer de forma sorprendente ante unos Oklahoma City Thunder que son penúltimos en el Oeste pero que brillaron gracias a Shai Gilgeous-Alexander (29 puntos y 7 rebotes) e Isaac Roby (26 puntos).

SGA led the @okcthunder to the win on the road dropping 29 PTS! #ThunderUp@shaiglalex: 29 PTS, 7 REB, 5 AST, 2 STL pic.twitter.com/f8hjCro5As — NBA (@NBA) March 3, 2022

Nikola Jokic (22 puntos y 16 rebotes) lideró a unos Nuggets muy flojos desde el perímetro (12 de 46 en triples) y en los que el argentino Facundo Campazzo no tuvo minutos.

Houston Rockets, 127 - Utah Jazz, 132

Con más sufrimiento del esperado, los Utah Jazz derrotaron en la prórroga a unos Rockets que son colistas del Oeste tras perder once partidos seguidos, pero que plantearon una férrea resistencia ante uno de los equipos más destacados de su conferencia y que solo pudieron imponerse gracias a unos impresionantes Donovan Mitchell (37 puntos y 10 asistencias) y Rudy Gobert (27 puntos y 17 rebotes).

?? @Spidadmitchell was HOOPING, dropping 22 PTS in the first-half on his way to 37 PTS and a season-high 10 assists! #TakeNote



37 PTS | 10 AST | 3 STL | 4 3PM pic.twitter.com/GaiNxDkSMy — NBA (@NBA) March 3, 2022

Christian Wood (24 puntos y 10 rebotes) forzó el tiempo extra con un gran triple sobre la bocina. El mejor de Houston fue Jalen Green con 27 puntos.

Orlando Magic, 114 - Indiana Pacers, 122

También en la prórroga se decidió la visita de los Indiana Pacers a los Orlando Magic en la que los visitantes acabaron anotándose la victoria de la mano de Malcolm Brogdon (31 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias). Franz Wagner (28 puntos y 6 rebotes) encabezó a unos Magic que siguen últimos del Este con un récord de 15-48.

Malcolm Brogdon dropped 19 PTS between Q4 and OT to lead the @Pacers to the comeback victory! #GoldBlooded@MalcolmBrogdon7: 31 PTS, 11 REB, 8 AST, 2 STL pic.twitter.com/FllGeNqDFR — NBA (@NBA) March 3, 2022

Cleveland Cavaliers, 98 - Charlotte Hornets, 119

Los Cleveland Cavaliers atraviesan un momento delicado de la temporada, con solo una victoria en sus últimos seis partidos, y cayeron de forma contundente ante unos Charlotte Hornets muy necesitados de buenas noticias.

Scary Terry led the Hornets to the road-win knocking down 5 three-pointers on his way to 29 points! #AllFly@T_Rozzay3: 29 PTS, 7 REB, 7 AST, 2 STL, 5 3PM pic.twitter.com/STZT3n2hwU — NBA (@NBA) March 3, 2022

Después de perderse tres partidos seguidos por lesión, Darius Garland regresó para liderar a los Cavaliers con 33 puntos, pero eso no fue suficiente ante unos Hornets muy afilados en el tiro (50,6 %) y con Terry Rozier (29 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias) al frente de un grupo de seis jugadores por encima de los 10 puntos.

New Orleans Pelicans, 125 - Sacramento Kings, 95

Los New Orleans Pelicans parecen haber cogido carrerilla y sumaron su tercera victoria consecutiva al tumbar sin grandes problemas a unos Sacramento Kings muy desacertados desde el triple (8 de 35). Brandon Ingram (33 puntos con un impresionante 15 de 19 en tiros) lideró la gran noche en cuanto a puntería de los Pelicans (59,1 % en tiros de campo). D'Aaron Fox lideró a los Kings con 25 puntos.