Un gran Jimmy Butler decide el primer partido y da la victoria a Miami

Con un espectacular parcial de 39-14 en el tercer cuarto, los Miami Heat, liderados por un fantástico Jimmy Butler, despertaron a tiempo para vencer a los Boston Celtics en el primer partido de la final de la Conferencia Este (118-107).

Butler, uno de los jugadores más destacados de estos playoffs, encabezó la victoria de Miami de modo magistral con 41 puntos (12 de 19 en tiros, 17 de 18 desde la línea de personal), 9 rebotes, 5 asistencias, 4 robos y 3 tapones. La estrella de los Heat estuvo ayudado por Tyler Herro y sus 18 puntos y 8 rebotes y por Gabe Vincent, que anotó 17 puntos.

Jimmy Butler went off for 41 points on 63% from the field, while serving up a lockdown performance on the defensive end with 4 steals and 3 blocks! #HEATCulture@JimmyButler: 41 PTS, 9 REB, 5 AST, 4 STL, 3 BLK



?? Game 2: Thursday, 8:30pm/et on ESPN ?? pic.twitter.com/NRyZEmctuL