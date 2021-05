Gran duelo entre Edwards y Morant, con 11 puntos de Juancho Hernangómez

Los españoles Juancho Henrnangómez (11 puntos, 3 rebotes) y Ricky Rubio (2 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias) han sumado una nueva derrota con Minnesota Timberwolves, en este caso frente a Memphis Grizzlies tras un apretado final de partido (135-139).

Los 'Wolves', que hace tiempo que ya no tienen posibilidades matemáticas de meterse en los 'playoffs', encajaron su segunda derrota consecutiva en un duelo capitalizado por dos de las mayores estrellas emergentes de la NBA.

Así, el 'rookie' Anthony Edwards lideró a la franquicia de Minnesota con 42 puntos y una eficacia letal desde la línea de tres (8/9), pero encontró la respuesta de Ja Morant, que lideró el triunfo de los visitantes con un gran 'doble-doble' (37 puntos y 10 asistencias).

En cuanto a los españoles, no estuvieron acertados de cara al aro y se combinaron para 3/13 en tiros de campo para un equipo que sigue en la penúltima posición de la Conferencia Oeste.

Anthony Edwards (42 points, 8 threes) becomes the 2nd rookie with 40+ points and 8+ threes in a game, joining Roddy Beaubois (40 points, 9 threes on March 27, 2010). @EliasSportspic.twitter.com/zgb0fb1f9I