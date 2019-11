Gordon Hayward se rompe la mano; Doncic y Harden rozan el triple-doble en las victorias de Dallas y Houston

SAN ANTONIO SPURS, 115 - BOSTON CELTICS, 135

Jaylen Brown consiguió 30 puntos como máximo anotador de los Celtics de Boston, que vencieron por 115-135 a los Spurs de San Antonio, pero perdieron a Gordon Hayward, que se fracturó la mano izquierda. Aunque la victoria permite a los Celtics mejorar su marca a 7-1, vieron como Hayward salía de campo de juego con la mano fracturada.

#NEBHInjuryReport Gordon Hayward has been diagnosed with a left hand fracture after an x-ray examination and is out for the remainder of tonight’s game against San Antonio.