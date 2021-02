Fred VanVleet suma 54 puntos para liderar a Toronto; Utah Jazz recupera la mejor marca de la Liga

Protagonismo encestador el que se vivió en la jornada de la NBA con el escolta-alero Fred VanVleet de líder de una lista en la que también destacaron el alero Carmelo Anthony y los bases Kyrie Irving y Stephen Curry junto al escolta Donovan Mitchell, que ayudó a los Jazz de Utah a recuperar la mejor marca de la liga.

VanVleet consiguió 54 puntos como líder encestador de los Raptors de Toronto, que vencieron a domicilio 108-123 a los Magic de Orlando y establecieron varias marcas encestadoras individuales y de equipo.

FINAL SCORE THREAD



Fred VanVleet CATCHES FIRE, going off for a @Raptors new franchise record 54 PTS and 11 THREES (11-14 3PM) in the win!



Norman Powell: 23 PTS, 4 3PM

Kyle Lowry: 14 PTS, 10 REB, 10 AST