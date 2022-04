Frank Vogel tiene las horas contadas al frente del banquillo de los Lakers

Frank Vogel, que guió a Los Angeles Lakers al anillo en la temporada 2019-2020, no seguirá como entrenador de la franquicia angelina tras su histórico fracaso de este año, informó este domingo la cadena ESPN.

Adrian Wojnarowski, uno de los periodistas con mejores fuentes dentro de la NBA, aseguró en ESPN al terminar el último partido de los Lakers en la temporada regular (victoria sobre los Denver Nuggets tras una prórroga por 141-146) que el anuncio de la salida de Vogel se hará oficial este lunes.

Frank Vogel has coached his final game for the Lakers, a decision that’s expected to be shared with him as soon as Monday, sources tell ESPN. Lakers’ search expected to be lengthy and expansive with no clear initial frontrunner.