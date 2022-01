Festival de los Hornets en Indiana; Miami y Phoenix ganan y siguen liderando sus Conferencias

Utah Jazz, 97 - Phoenix Suns, 105

Los Suns (38-9), líderes del Oeste y el equipo con el mejor balance de la liga, sumaron su octava victoria seguida al tumbar en Utah a unos Jazz que recuperaron a muchos efectivos (Mike Conley, Royce O'Neale y Bojan Bogdanovic) pero que pecaron de imprecisión e ingenuidad en la apretada conclusión del encuentro.

The @Suns stay hot and so does @DevinBook ??



D-Book drops 43 PTS to extend the win-streak to 8 in a row! pic.twitter.com/MF041N0XPB — NBA (@NBA) January 27, 2022

Un espectacular Devin Booker (43 puntos, 21 de ellos en el primer cuarto, y 12 rebotes) y un infalible Chris Paul (21 puntos y 5 asistencias) sentenciaron en los últimos minutos a unos Jazz conducidos por Jordan Clarkson (26 puntos y 5 rebotes) y Mike Conley (16 puntos y 10 asistencias).

Cleveland Cavaliers, 115 - Milwaukee Bucks, 99

Hasta el tercer puesto del Este escalaron los muy meritorios y sorprendentes Cleveland Cavaliers (30-19) al ganar a los actuales campeones de la NBA, los Milwaukee Bucks.Kevin Love, que está viviendo una segunda juventud esta temporada, lideró a los Cavaliers (25 puntos, 9 rebotes y 2 asistencias) junto a Cedi Osman (23 puntos) y Darius Garland (19 puntos y 8 asistencias).

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

The @cavs stay hot and pick up their third-straight win behind @kevinlove's 25-PT night ?? pic.twitter.com/EdCT61DE4T — NBA (@NBA) January 27, 2022

Mientras que Giannis Antetokounmpo fue el mejor de los Bucks (30-20) con 26 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias. Bobby Portis hizo 22 puntos y Khris Middleton encestó 21 tantos.

Indiana Pacers, 126 - Charlotte Hornets, 158

Un tsunami llamado Charlotte Hornets pasó este miércoles por Indianápolis, donde los Pacers encajaron 158 puntos (sin prórroga) y fueron acribillados por un magnífico Kelly Oubre Jr. (39 puntos con 10 de 15 en triples).

? 10 3PM ?@KELLYOUBREJR drains a career-high 10 triples and puts up 39 PTS to power the @hornets to victory! pic.twitter.com/gYLzXJFNYk — NBA (@NBA) January 27, 2022

Los Hornets anotaron el 58,1 % de sus tiros y metieron 24 triples (de 45 intentos) para lograr su máxima anotación histórica y la mayor de la temporada. LaMello Ball firmó un triple doble de 29 puntos, 10 rebotes y 13 asistencias, Miles Bridges metió 22 puntos y Terry Rozier otros 20.

En unos Pacers sin defensa los máximos anotadores fueron el georgiano Bitadze y el reserva Jackson con 17 puntos cada uno. Lance Stephenson aportó 14 puntos y 10 asistencias.

Portland Trail Blazers, 112 - Dallas Mavericks, 132

Después de la dolorosa derrota ante los Golden State Warriors del martes (92-130), los Dallas Mavericks recuperaron la moral venciendo a los Portland Trail Blazers gracias a un triple-doble de un Luka Doncic que volvió a tener problemas con la puntería (15 puntos con 4 de 11 en tiros, 10 rebotes y 15 asistencias). Porzingis hizo 22 puntos y Jalen Brunson 20 puntos y 11 asistencias.

Anfernee Simons (23 puntos y 7 asistencias) brilló en el ataque de los Blazers junto a CJ McCollum (20 puntos) y Norman Powell (19 tantos y 9 rebotes).

Miami Heat, 110 - New York Knicks, 96

Los Miami Heat (31-17) consolidaron su liderazgo en la Conferencia Este con una fácil victoria ante unos New York Knicks que siguen estando muy lejos de las expectativas creadas en torno a su proyecto. Los Heat, que llegaron a ganar por 30 puntos en el tercer cuarto, tuvieron a Duncan Robinson como máximo anotador (25 puntos) y a otros tres jugadores (Herro, Butler y Tucker) por encima de los 20 puntos

Duncan from downtown ??@D_Bo20 knocks down 7 3PM and finishes with 25 PTS in the @MiamiHEAT win! pic.twitter.com/DWVcy7yVWh — NBA (@NBA) January 27, 2022

Mientras que Obi Toppin (18 puntos y 5 rebotes) fue el referente de los neoyorquinos que pagaron el flojo partido en ataque de Julius Randle (11 puntos) y Kemba Walker (7 puntos).

Chicago Bulls, 111 - Toronto Raptors, 105

DeMar DeRozan (29 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias) sostuvo a los Chicago Bulls en su triunfo ante unos Toronto Raptors que les pusieron las cosas muy difíciles hasta el final. Zach LaVine (23 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias) y Nikola Vucevic (17 puntos, 15 rebotes y 8 asistencias) también fueron claves en el triunfo.

DeRozan ?? LaVine



That @chicagobulls duo of @DeMar_DeRozan (29 PTS) and @ZachLaVine (23 PTS) was at it again in their home win! pic.twitter.com/t05Itva9xw — NBA (@NBA) January 27, 2022

Gary Trent Jr. (32 puntos) se colocó al frente de la resistencia de los Raptors frente a unos Bulls que, tras un enero negro, parecen coger aire con su segunda victoria seguida.

Brooklyn Nets, 118 - Denver Nuggets, 124

Sin James Harden, Kevin Durant y Kyrie Irving, los Brooklyn Nets sumaron su tercera derrota seguida al caer ante unos Denver Nuggets que, sin brillo pero tirando de saber hacer, se llevaron su segunda victoria consecutiva a domicilio.

Nikola Jokic (26 PTS, 10 REB, 8 AST) and @AustinRivers25 (25 PTS, 7 3PM) combine for 51 PTS to lift the @nuggets to the big road W ?? pic.twitter.com/78O7W8eFFa — NBA (@NBA) January 27, 2022

Nikola Jokic (26 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias) y Cam Thomas (25 puntos) fueron los máximos anotadores de Nuggets y Nets, respectivamente, en un partido en el que el argentino Facundo Campazzo jugó 20 minutos y consiguió 2 puntos, 6 asistencias y un robo para los de Denver.

San Antonio Spurs, 110 - Memphis Grizzlies, 118

Ja Morant (41 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias) llevó a los Memphis Grizzlies a una ajustada victoria a domicilio ante unos San Antonio Spurs muy peleones y en los que destacó Dejounte Murray (16 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias). Los españoles no tuvieron suerte ya que ni Juancho Hernangómez en los Spurs ni Santi Aldama en los Grizzlies saltaron a la cancha.

?? 40-piece from @JaMorant ??



Ja puts up his second 41-PT game of the season to fuel the @memgrizz in the dub! pic.twitter.com/gACAi1dJvh — NBA (@NBA) January 27, 2022

Orlando Magic, 102 - Los Ángeles Clippers, 111

Tras su milagrosa remontada de 35 puntos el martes ante los Washington Wizards, Los Angeles Clippers extendieron su buen momento con una victoria ante los Orlando Magic fraguada en el último cuarto (25-34) y desde la línea de tres (15 de 29 en triples).



Amir Coffey (19 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias) lideró a los Clippers en tanto que el novato Franz Wagner (21 puntos y 9 asistencias) encabezó a los Magic, que tienen el peor balance de la NBA. El español Serge Ibaka jugó 6 minutos para los Clippers, logró un rebote y una asistencia y falló el único tiro que intentó.

Atlanta Hawks, 121 - Sacramento Kings, 104

Cinco victorias seguidas llevan unos Atlanta Hawks en claro ascenso y que derrotaron a los Sacramento Kings con 70 puntos de su banquillo y la dirección de Trae Young (17 puntos y 10 asistencias). En cambio, cinco derrotas consecutivas llevan unos Kings cada vez más descolgados de los playoffs y en los que el máximo anotador fue Harrison Barnes (28 puntos y 9 rebotes).