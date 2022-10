Exhibiciones de Doncic y Curry; victoria de los Grizzlies de Aldama

Luka Doncic impartió una clase magistral en Brooklyn (triple-doble con 41 puntos, 11 rebotes y 14 asistencias) y los Dallas Mavericks se llevaron en la prórroga una ajustada pero valiosa victoria ante los Nets. El esloveno, que dejó algunas jugadas mágicas, doblegó en un espectacular duelo a Kevin Durant (37 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias) y Kyrie Irving (39 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias). El argentino Facundo Campazzo jugó tres minutos para Dallas y aportó un robo y una asistencia.

?? Luka Doncic WENT OFF for a 41-point TRIPLE-DOUBLE in the MAVS OT WIN! #KiaTipOff22



?? 41 PTS (50% FGP)

?? 11 REB

?? 14 AST

?? 3 STL pic.twitter.com/IdJBgnO2r5