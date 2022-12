Un excompañero acusa a Ibaka de mentir sobre su edad: "¿21? probablemente tenía 30 en aquel momento"

Kendrick Perkins coincidió durante cinco temporadas en Oklahoma City con Serge Ibaka. En febrero de 2011 este pívot rocoso y defensivo de 2,08 metros de altura recalaba en los Thunder para dotar de rigor y trabajo a una franquicia en la que sobresalían cuatro jóvenes y que poco después disputaría las Finales de 2012 de la NBA.

Ese año Perkins acompañaba sobre la pista a Ibaka y a tres imberbes que ya eran considerados como estrellas: Kevin Durant, Russell Westbrook y James Harden. Cuatro antes había conquistado su único anillo en Boston junto a Paul Pierce, Kevin Garnett y Ray Allen. Esta vez no pudo ser y desde ese momento su carrera fue en claro declive. Ahora con 38 años ejerce como analista para la ESPN donde tiene un rol de opinador polémico que suele generar controversia. Así ha llegado su último enfrentamiento con el español como rival.

Hablando sobre aquel equipo de Oklahoma City en 2012, que nunca llegó a ganar el título, puso en duda la edad que por aquel momento tenía Serge Ibaka y que era de 21 años: “Kevin Durant tiene solo 23 años, Westbrook 22, Harden 22 e Ibaka 21. Bueno, probablemente Ibaka tenía 30 en aquel momento. Ya sabemos cómo mienten algunos sobre su edad...”.

Al español de origen congoleño y que fue elegido con el numéro 24 en el draft de 2008 no le han gustado nada las palabras de su excompañero y se ha enzarzado en una elevada discusión en su cuenta de Twitter.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Hey, Kendrick Perkins, normalmente me centro en las cosas buenas y no entro al trapo por las cosas que se dicen de mí. Pero me supone una gran decepción que alguien con quien compartí vestuario extienda cosas que no son ciertas para ser relevante en televisión y las redes sociales. Puedes hablar de mi juego si no lo hago bien, nunca me va a parecer mal algo así. Pero lo que no es aceptable es que se vaya más allá sin ningún motivo. Es una falta de respeto hacia mi, y creo que también hacia muchos africanos que han tenido que lidiar con acusaciones infundadas como esta. Si tenía 30 años cuando estaba en OKC, que tengo ahora... ¿45? La única verdad es que jamás he mentido sobre mi edad y he trabajado muy duro cada día sin engaños ni trampas y sin haber sido suspendido nunca. Todo el mundo en la NBA sabe que esto es así. Tú engañaste y no respetaste nuestro deporte. Aunque estoy decepcionado, no estoy sorprendido de que algo así salga de quien consiguió su trabajo actual a base de romper los códigos de vestuario y extender mentiras sobre dos excompañeros y hermanos como Kevin Durant y Russell Westbrook. Cuando KD tenía un mal día, lo criticabas por la espalda. Cuando Russ jugaba mal, te metías con él. No eras un referente en un vestuario, y en los medios de comunicación te comportas igual. Entiendo que todo el mundo tiene que tener un trabajo y tiene que ganar dinero para cuidar a su familia, pero tú eres la prueba de que no todo el mundo lo hace con clase y dignidad. Has ido demasiado lejos esta vez y podría decir muchas más cosas de ti, pero yo no soy esa clase de persona".

El propio Perkins no se ha quedado callado y ha entrado también al trapo amenazando con contar más cosas de Ibaka: "¿Hablas de expandir mentiras? Por favor, no me hagas empezar, tío. Por favor, no lo hagas. No quiero hablar de esos días de OKC y lo que hacías en ese vestuario. No quiero... pero tienes que parar porque sabes lo que yo sé".