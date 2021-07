Un estratosférico Chris Paul lleva a los Phoenix Suns a la Final de la NBA

Un Chris Paul magnífico, con 41 puntos y 8 asistencias, destrozó a Los Angeles Clippers (103-130) y llevó a los Phoenix Suns a las Finales de la NBA. Será la primera vez que la franquicia de Arizona luchará por el anillo de campeón desde 1993.

Los Suns, la gran revelación en esta temporada, ganaron la final de la Conferencia Oeste por 4-2 frente a unos heroicos Clippers, que compitieron hasta el último segundo pese a que desde mediados de junio no han podido contar por lesión con su estrella Kawhi Leonard.



Paul, que jugó en los Clippers de 2011 a 2017, fue el verdugo de su exequipo, impartió una lección de acierto en triples (7 de 8) y manejó el ritmo del partido como quiso. El base disputará sus primeras Finales con 36 años y en su primera temporada con los de Phoenix, que nunca han ganado el anillo.

What a performance... Chris Paul erupts for an #NBAPlayoffs career-high tying 41 PTS, including 31 in the 2nd half, as the @Suns win Game 6 and advance to the #NBAFinals presented by YouTube TV for the first time since 1993. #ThatsGame



41 PTS | 16-24 FGM | 7 3PM | 8 AST pic.twitter.com/OiGaa0NGN2