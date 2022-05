La dupla Harden-Embiid, infalible para los 76ers; los Mavericks derrotan a los Suns desde la línea de tres

Philadelphia 76ers, 116 - Miami Heat, 108

Con Joel Embiid y James Harden en la pista, la vida es mucho más fácil para los Philadelphia 76ers, que este domingo vencieron por segundo partido consecutivo a los Miami Heat (116-108) de un enorme Jimmy Butler para empatar 2-2 esta semifinal del Este. Tras no jugar por lesión los dos primeros encuentros de la serie (dos victorias de los Heat), Embiid, todavía con una máscara protectora en la cara, ha dado un gran impulso a los Sixers en sus dos triunfos seguidos en Filadelfia y esta noche sumó 24 puntos y 11 rebotes.

James Harden turned up the scoring in the fourth, scoring 16 points and knocking down 4 CLUTCH 3s to lead the @sixers to the Game 4 win to tie the series at 2-2!



?? Game 5: Tue. 7:30pm/et on TNT ?? pic.twitter.com/CuoT5RbDvS — NBA (@NBA) May 9, 2022

No obstante, la pieza imprescindible de los Sixers en este cuarto partido fue Harden, que había sido criticado por su discreta aportación en los anteriores encuentros y que hoy se reivindicó con 31 puntos (6 de 10 en triples), 7 rebotes y 9 asistencias. Concretamente, Harden destrozó a Miami en un último cuarto en el que anotó 16 puntos con 4 de 6 en triples.

24 PTS & 11 REB for Jojo in the @sixers Game 4 victory! #PhantomCampic.twitter.com/KObqqknJbu — NBA (@NBA) May 9, 2022

Los Heat, el conjunto con el mejor balance del Este en la temporada regular, contaron con un Jimmy Butler fabuloso que consiguió 40 puntos (13 de 20 en tiros) y 6 asistencias. Sin embargo, el equipo de Erik Spoelstra se desangró desde el triple con un triste 7 de 35, se vio superado en muchas partes de la velada por la defensa local, y echó en falta la mejor versión de jugadores fundamentales en su esquema como Tyler Herro (11 puntos con 4 de 12 en tiros) o Kyle Lowry (6 puntos con 3 de 10 en tiros). Esta semifinal del Este regresa ahora a Miami, donde el martes se jugará el quinto partido.



Dallas Mavericks, 111 - Phoenix Suns, 101

Los Dallas Mavericks igualaron este domingo 2-2 su semifinal del Oeste ante los Phoenix Suns con una victoria por 111-101 cimentada en su espléndido acierto en el triple (14 de 24 en la primera mitad) y el terrible día de Chris Paul.

Luka Doncic went to work in the paint, scoring 16 of his 26 points in the paint and dishing 11 dimes in the @dallasmavs Game 4 win to even the series at 2-2! #MFFL@luka7doncic: 26 PTS, 7 REB, 11 AST, 3 STL



Game 5: Mavs vs. Suns, Tue. 10pm/et on TNT pic.twitter.com/uqxKCT9L0w — NBA (@NBA) May 8, 2022

Solo dos días después de cumplir 37 años, el base de los Suns fue eliminado por faltas cuando quedaban 9 minutos por jugarse del último cuarto tras un partido para el olvido en el que solo sumó 5 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias en nada más que 23 minutos en pista debido a sus problemas con las personales.

Al descanso ya llevaba cuatro faltas, algo que no le había sucedido jamás en sus 17 temporadas en la NBA. Frente a la pesadilla de Paul, Dorian Finney-Smith vivió su tarde soñada en los Mavericks con 24 puntos y un tremendo 8 de 12 en triples. Luka Doncic consiguió 26 puntos, 7 rebotes y 11 asistencias, pero quizá la señal más esperanzadora para el futuro de la serie de Dallas es que no necesitaron una versión sobrehumana del esloveno en la anotación para llevarse este cuarto encuentro.

Dorian Finney-Smith was money from deep, setting a Playoff career-high in points and 3-pointers made in the @dallasmavs Game 4 win! #MFFL@doefinney_10: 24 PTS, 8 REB, 8 3PM



Game 5: Mavs vs. Suns, Tue. 10pm/et on TNT pic.twitter.com/4jQ6SK82ew — NBA (@NBA) May 8, 2022

Además de Finney-Smith, los Mavericks, que terminaron el encuentro con 20 de 44 en triples, contaron con aportaciones de gran calidad de Jalen Brunson (18 puntos) y Davis Bertans (12 puntos con 4 de 6 en triples). Sin Paul a su lado, Devin Booker (35 puntos y 7 asistencias) fue el referente de unos Suns que ganaron sus dos partidos en casa, que perdieron los dos encuentros de Dallas y que tendrán la opción el martes de vuelta en Phoenix de retomar la ventaja en esta semifinal.