Draymond Green fue expulsado por pisar "demasiado fuerte" a Domantas Sabonis en el pecho

Draymond Green, que fue expulsado este lunes en el segundo partido de la serie entre los Sacramento Kings y los Golden State Warriors, aseguró que los árbitros le echaron del encuentro por pisar "demasiado fuerte" a Domantas Sabonis en el pecho.

"La explicación (que me dieron) fue que le pisé demasiado fuerte", dijo en la rueda de prensa tras una nueva derrota de los Warriors (114-106) que les deja con un 2-0 en contra frente a los Kings.

Draymond Green: “My leg got grabbed. Second time in two nights.” Said he needed to put his foot somewhere but officials told him he “stomped too hard.”



