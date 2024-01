Doncic vuelve a brillar; Ben Simmons regresa a lo grande; triple-doble de Nikola Jokic

Luka Doncic volvió a deslumbrar pero los Dallas Mavericks sufrieron mucho este lunes para vencer a los Orlando Magic, Doc Rivers se estrenó con derrota en el banquillo de los Milwaukee Bucks, y Ben Simmons, después de casi tres meses fuera, brilló en su regreso acariciando un triple-doble en solo 18 minutos en pista.

En un estado de forma extraordinario, coronado la semana pasada con su histórica exhibición de 73 puntos, Doncic volvió a firmar una actuación fantástica con 45 puntos, 9 rebotes y 15 asistencias que le dejaron a un milímetro del triple-doble. Doncic es el primer jugador en la historia de la NBA con dos partidos de al menos 45 puntos y 15 asistencias.

Pese al enorme esfuerzo del genio esloveno (jugó 43 minutos), Dallas tuvo que sudar hasta el final para llevarse el triunfo ante unos Magic encabezados por Paolo Banchero (36 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias) y que dejaron escapar un partido que dominaban por 16 puntos al descanso.

Nikola Jokic (triple-doble número 14 de la temporada con 25 puntos, 16 rebotes y 12 asistencias) y Jamal Murray con 35 puntos (14 de ellos en el último cuarto) amargaron el debut de Rivers como técnico de los Bucks. Giannis Antetokounmpo, con 29 puntos y 12 rebotes, fue el mejor de Milwaukee, que vendió cara su derrota y llegó con opciones al final frente a los vigentes campeones de la NBA.

La paliza de los Nets a los Jazz tuvo un protagonista destacado: Ben Simmons, que después de casi tres meses lesionado dejó huella con 10 puntos (perfecto 5 de 5 en tiros de campo), 8 rebotes y 11 asistencias en 18 minutos partiendo desde el banquillo. Además no cometió ninguna pérdida de balón.

Mikal Bridges (33 puntos) fue el mejor de los locales, que tuvieron a ocho jugadores por encima de los 10 puntos. Keyonte George (21 puntos) fue el máximo anotador de Utah.

Los Lakers sufrieron una dura derrota en Houston ante unos Rockets que ya ganaban por 30 puntos al tercer cuarto y que estuvieron encabezados por Jalen Green (34 puntos) y Alperen Sengun (31 tantos). Ambos sumaron además 12 rebotes y 7 asistencias cada uno.

Dillon Brooks, que volvió a tener algunos momentos de tensión y de pique con LeBron James, logró 17 puntos para los Rockets. LeBron, Anthony Davis y D'Angelo Russell consiguieron 23 puntos por cabeza para unos Lakers muy irregulares y que empezaron con decepción su tanda de cinco partidos seguidos fuera de casa.

De un duelo por todo lo alto a uno por todo lo bajo, ya que los Wizards, penúltimos en el Este, se llevaron el triunfo de San Antonio frente a unos Spurs que siguen colistas del Oeste y que esta noche tuvieron 22 puntos y 11 rebotes de Victor Wembanyama.

Kyle Kuzma (18 puntos y 11 rebotes) fue el más productivo de un ataque de Washington muy colectivo (seis jugadores en dobles dígitos de anotación) y que apretó el acelerador en el desenlace.

Pese a la demoledora hoja de servicios de Domantas Sabonis (20 puntos con 10 de 11 en tiros y 26 rebotes), los Kings no lo pasaron nada bien para superar a unos Grizzlies con mil y una bajas. El español Santi Aldama fue de los mejores de Memphis con 16 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias.

