Doncic provoca una nueva derrota de los Lakers; Golden State, en horas bajas; victorias de Toronto y Boston

Los Ángeles Lakers, 104 - Dallas Mavericks, 109

Los Lakers mejoraron mucho su imagen tras la humillación del domingo ante los New Orleans Pelicans, pero finalmente no remataron la remontada ante los Dallas Mavericks de un Luka Doncic muy afilado en el último cuarto (25 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias). Jalen Brunson hizo 22 puntos y Finney-Smith aportó 16 puntos y 9 rebotes.

Luka & Jalen Brunson combined for 47 PTS. Jalen wreaked havoc on defense picking off 4 steals, while Luka was a maestro leading the @dallasmavs on a 15-4 run to secure the W! #MFFL@luka7doncic: 25 PTS, 8 REB, 5 AST, 2 BLK@jalenbrunson1: 22 PTS (9-15 FGM), 4 AST, 4 STLS, 4 3PM pic.twitter.com/eqMyUMqope — NBA (@NBA) March 2, 2022

LeBron James (26 puntos, 12 rebotes y 5 asistencias) fue el mejor de un equipo angelino inmerso en incontables dudas y que ha perdido los tres partidos que ha jugado desde el All-Star. Westbrook firmó otro partido horrible desde el tiro con 5 de 17 y se quedó en 12 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias.

Minnesota Timberwolves, 129 - Golden State Warriors, 114

También con bastantes interrogantes, aunque con una clasificación mucho más holgada, caminan los Golden State Warriors, que solo han ganado dos de sus últimos ocho encuentros y que cayeron ante los Minnesota Timberwolves de un fantástico Karl-Anthony Towns (39 puntos y 9 rebotes) y en los que también brillaron D'Angello Russel (22 puntos) y Malik Beasley (20 puntos).

Kar-Anthony Towns BALLED OUT for the @Timberwolves dropping 20 points in the first half on his way to 39 points and the T-Wolves victory! #RaisedByWolves



?? 39 PTS (14-22 FGM)

?? 9 REB pic.twitter.com/J850KIxdvJ — NBA (@NBA) March 2, 2022

El gran partido de Stephen Curry (34 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias) no fue suficiente para unos Warriors irreconocibles desde el triple (13 de 45) que notaron las bajas de Klay Thompson y Draymond Green.

Toronto Raptors, 109 - Brooklyn Nets, 108

En su segundo encuentro frente a los Toronto Raptors en dos días, los Brooklyn Nets se desinflaron en el último cuarto (29-18) y dejaron escapar un partido que pudieron llevarse pese a jugar sin Kyrie Irving, Kevin Durant, Ben Simmons y Andre Drummond.



Gary Trent Jr. (24 puntos y 7 asistencias) y Scottie Barnes (18 puntos y 10 rebotes) lideraron a unos Raptors poderosos en el rebote (48 frente a 37) mientras que James Johnson (19 puntos) fue el máximo anotador de unos Nets muy poco fiables y que solo han ganado uno de los cuatro partidos que han disputado desde el All-Star.

Boston Celtics, 107 - Atlanta Hawks, 98

Los Boston Celtics le dieron la vuelta a un partido que perdían de 17 puntos en el segundo cuarto y que acabaron ganando de forma cómoda tras una espléndida segunda mitad (56-33). Jayson Tatum (33 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias) y Grant Williams y Derrick White, 18 tantos cada uno, fueron claves en la remontada de los de Boston.

Jayson Tatum dropped 33 points to lift the @celtics to the victory at home! #BleedGreen@jaytatum0: 33 PTS, 8 REB, 7 AST pic.twitter.com/I7PTo9jnka — NBA (@NBA) March 2, 2022

Los Celtics neutralizaron la gran actuación con los Atlanta Hawks de Trae Young (31 puntos y 6 asistencias) y de Bogdan Bogdanovic (25 puntos).

Houston Rockets, 100 - Los Ángeles Clippers, 113

Tras derrotarles el domingo por los pelos, Los Ángeles Clippers ganaron también este martes a los Houston Rockets con una versión mucho más sólida y contundente para sumar así su cuarta victoria seguida. Ivica Zubac (22 puntos y 12 rebotes) dominó el juego interior y fue el mejor de los angelinos.

Jalen Green (20 puntos) fue el máximo anotador de unos Rockets desahuciados que han perdido sus últimos diez encuentros.

Washington Wizards, 116 - Detroit Pistons, 113

Ocho jugadores sumaron más de diez puntos en el coral ataque con el que los Washington Wizards doblegaron con mucho sufrimiento a los Detroit Pistons. Kyle Kuzma (21 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias) encabezó a los Wizards en tanto que Jerami Grant (26 puntos) destacó en los Pistons.