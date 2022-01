Doncic llega a los 6.000 puntos; Toronto asalta Miami después de tres prórrogas; los Warriors ganan a los Nets

En uno de los partidos más intensos y emocionantes de la temporada, los Toronto Raptors asaltaron Miami al vencer a los Heat tras tres prórrogas en una jornada en la que los Golden State Warriors sufrieron mucho para vencer a unos Brooklyn Nets sin los lesionados Kevin Durant y James Harden.

Tres prórrogas fueron necesarias para que los Toronto Raptors ganaran a domicilio en un vibrante y épico partido a los Miami Heat, líderes del Este y que llevaban tres victorias consecutivas.

Scottie Barnes metió los dos tiros libres que empataron el partido en el último cuarto, OG Anunoby robó un balón providencial a Jimmy Butler pero falló el tiro que habría evitado la segunda prórroga, Tyler Herro con una penetración forzó el tercer tiempo extra, y en esos últimos cinco minutos los Raptors impusieron su agresividad ante unos Heat en los que Herro erró tres triples seguidos.

Gary Trent Jr. (33 puntos, 5 rebotes y 5 robos) lideró a los canadienses mientras que Jimmy Butler (triple-doble con 37 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias) fue el mejor de los Heat.

Sin Kevin Durant y James Harden, los Brooklyn Nets, que llevan cuatro derrotas seguidas, se quedaron muy cerca de dar la sorpresa en la cancha de los Golden State Warriors gracias al mejor partido de Kyrie Irving en lo que va de curso (32 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias).

Andrew Wiggins (24 puntos y 8 rebotes) fue el máximo anotador de unos Warriors que suman cinco triunfos consecutivos y en los que Stephen Curry volvió a tener una noche muy complicada en la puntería (19 puntos con 5 de 18 en tiros, 7 rebotes y 8 asistencias).

