Doncic iguala un récord de Jordan; primera victoria de los Lakers en la temporada

Con un gran esfuerzo de principio a fin y una estupenda puntería desde el triple (13 de 30), los Lakers consiguieron su esperada primera victoria gracias a LeBron James (26 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias), Anthony Davis (23 puntos y 15 rebotes) y un Russell Westbrook que destacó de nuevo saliendo desde el banquillo (18 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias). Los referentes de los Nuggets fueron Nikola Jokic (23 puntos, 14 rebotes y 6 asistencias) y Jamal Murray (21 puntos).

Con 44 puntos ante los Orlando Magic, Luka Doncic ha anotado más de 30 puntos en cada uno de sus seis partidos desde que empezó la temporada, un registro que en la NBA no había conseguido nadie desde Michael Jordan en el curso 1986-1987. El esloveno, que llevaba ya 30 puntos al descanso, acabó el partido con 17 de 26 en tiros campo (incluyendo un 2 de 9 en triples), 8 de 14 en tiros libres, 3 rebotes, 5 asistencias y un robo sin pérdidas de balón.

Luka is having a historic start to the season. His statline in the Mavs' win tonight:



44 PTS, 3 REB, 5 AST



The first player to score 30+ PTS in each of the first six games of a season since Michael Jordan in 1986. pic.twitter.com/1UW5KPD8Wh