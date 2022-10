Doncic le gana la partida a Ja Morant; Boston sigue intratable; Jokic iguala a Wilt Chamberlain

Denver Nuggets, 122 - Oklahoma City Thunder, 117

Tras el triple doble sellado apenas 24 horas antes contra los Golden State Warriors en San Francisco, Jokic volvió a ser decisivo para que su equipo sumara su segunda victoria consecutiva, con 19 puntos, 16 rebotes y 13 asistencias. Con esta gran actuación, alcanzó a Chamberlain en la sexta posición de la clasificación de jugadores con más triples dobles (78). La tabla está liderada por Russell Westbrook, de Los Ángeles Lakers, con 194, seguido por Oscar Robertson con 181, Magic Johnson, con 138, Jason Kidd, con 107, y LeBron James, con 105.

Los Thunder, que aún no han ganado en lo que va de temporada, fueron liderados por Shai Gilgeous Alexander con 28 puntos y 7 asistencias y por Josh Giddey que firmó 19 puntos y 12 rebotes.

Dallas Mavericks, 137 - Memphis Grizzlies, 96

Luka Doncic le ganó el duelo entre jóvenes estrellas a Ja Morant, al anotar 32 puntos, con 7 rebotes y 10 asistencias en la contundente victoria de los Mavericks ante los Grizzlies. Fue el primer triunfo para Dallas, que se había estrenado perdiendo ante los Phoenix Suns, con remontada incluida. Chris Wood hizo 25 puntos y 12 rebotes desde el banquillo.

Fue tambien la primera derrota en tres partidos para los Grizzlies, en los que Ja Morant aportó 20 puntos, 1 rebote y 4 asistencias. El español Santi Aldama repitió como titular, con 8 puntos y 6 rebotes en 20 minutos.

Milwaukee Bucks, 125 - Houston Rockets, 105

Los Milwaukee Bucks del griego Giannis Antetokounmpo, protagonista con un doble doble de 44 puntos y 12 rebotes, impusieron su ley ante los Houston Rockets, en los que Usman Garuba aprovechó su oportunidad como titular y aportó 6 puntos y 8 rebotes.

El ex del Real Madrid estuvo 25 minutos en pista y, además de sus seis puntos y ocho rebotes, repartió 2 asistencias y logró 4 robos. Su compatriota Serge Ibaka, en los Bucks, acabó con 9 puntos y 5 rebotes en poco menos de quince minutos.

Philadelphia 76'ers, 105 - San Antonio Spurs, 114

Siguen sin ver luz los 76ers, que tras las derrotas contra los Celtics y los Bucks, se rindieron en casa ante los Spurs pese al doble doble de 40 puntos y 13 rebotes de Joel Embiid. James Harden se acercó al triple doble, pero solo anotó 12 puntos, con 9 rebotes y 12 asistencias. En los Spurs, los mejores fueron Devin Vassell, con 22 puntos, y Keldon Johnson, con 21 puntos y 8 rebotes.

Chicago Bulls, 128 - Cleveland Cavaliers, 96

Donovan Mitchell, que saboreó el triple doble con 32 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias, y un Kevin Love contundente, con cinco de seis en triples, enseñaron el poderío de los Cleveland Cavaliers, que se pasearon en Chicago y vencieron a los Bulls por 128-96.

Los Cavaliers dieron muestra de su tremendo potencial con un 59 % en triples (16 de 27) y dominando en la pintura con 56 rebotes por los 37 de los Bulls, liderados por un Mitchell que selló su mejor actuación con la nueva camiseta tras los 31 puntos anotados en la derrota sufrida ante los Toronto Raptors.

Orlando Magic, 120 - Boston Celtics, 126

Jayson Tatum prolongó su momento dulce y hundió a los Orlando Magic con 40 puntos y 9 rebotes, apoyado por los 27 puntos de Derrick White, con cinco triples, y los Celtics sumaron su tercera victoria en tres partidos. En los Magic, el mejor fue Terrence Ross, con 29 puntos, mientras que Paolo Banchero, primera elección en el draft, aportó 23 puntos, con 5 rebotes y 3 asistencias.

Sacramento Kings, 109 - Los Ángeles Clippers, 111

Sin Kawhi Leonard ni John Wall, Paul George lideró a los Clippers con 40 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias para darle a su equipo la segunda victoria de dos en este arranque de temporada. Fue el decimonoveno partido de su carrera con al menos 40 puntos. En los Kings, De'Aaron Fox brilló con 36 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias, sin poder evitar la segunda derrota seguida de su equipo.

Miami Heat, 112 - Toronto Raptors, 109

Tras arrancar el año con derrotas en casa contra los Bulls y los Celtics, los Heat se repusieron con un triunfo ante los Raptors con 24 puntos de Jimmy Butler, 20 de Max Strus y 17 de Kyle Lowry. El español Juancho Hernangómez no tuvo minutos en la rotación de los Raptors, en los que Pascal Siakam aportó 23 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias.

Indiana Pacers, 124 - Detroit Pistons, 115

Los Pacers sumaron su primera victoria del año, empujados por los 27 puntos y 7 rebotes de Bennedict Mathurin y por un doble doble de 24 puntos y 10 asistencias de Tyrese Haliburton. Los Pistons no consiguieron premiar una gran actuación de equipo, con sus cinco titulares por encima de los diez puntos, liderados por los 22 puntos de Cade Cunnigham.