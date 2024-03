Domantas Sabonis iguala a Kevin Love; triunfos de Boston y Denver

Houston Rockets, 147 - Utah Jazz, 119

Los Houston Rockets firmaron 27 triples este sábado y arrollaron a los Utah Jazz para sumar su octava victoria consecutiva y presionar a los Golden State Warriors por la última plaza en el 'play-in. Jalen Green firmó 41 puntos, Fred VanVleet selló 34 con diez de quince desde el arco y Jeff Green aportó 21 tantos. Los Rockets tienen un balance de 35-35, mientras que los Warriors suman 36-33. En los Jazz brillaron Jason Collins con 25 puntos y Colin Sexton con 20 puntos y 8 asistencias.

Jalen Green and Fred VanVleet combined for 75 points in the Rockets' 8th win in a row!



JG: 41 PTS | 7 3PM | 4 AST

FVV: 34 PTS | 10 3PM | 7 AST



Houston sits only 1.5 GB from the 10th seed in the West ?? pic.twitter.com/0fgKoMVOJF — NBA (@NBA) March 24, 2024

Chicago Bulls, 113 - Boston Celtics, 124

Jayson Tatum, con 26 puntos y Al Horford y Sam Hauser con 23 puntos cada uno lideraron el triunfo de unos Celtics sin Kristaps Porzingis, Jrue Holiday ni Jaylen Brown en el campo de los Bulls. Tatum regresó tras perderse el último triunfo en Detroit y acabó su partido con 26 puntos y seis asistencias, para poner a los Celtics en una marca de 57-14. Los Bulls fueron liderados por DeMar DeRozan con 28 puntos y 9 asistencias.

Orlando Magic, 107 - Sacramento Kings, 109

Domantas Sabonis firmó su doble doble consecutivo número 53, con 21 puntos, 14 rebotes y 8 asistencias e igualó el récord de 53 dobles dobles consecutivos de Kevin Love, en el partido ganado por sus Kings en el campo de los Magic (109-107). D'Aaron Fox (31 puntos y 8 rebotes), Keegan Murray (22 puntos y 7 rebotes) y Keon Ellis (19 puntos) acompañaron al lituano. En los Magic sobresalieron Jonathan Isaac (25 puntos) y Paolo Banchero (22 tantos).

Domantas Sabonis was a FORCE in the Kings' victory over the Magic ??



21 PTS | 14 REB | 8 AST



Sabonis records his 66th double-double on the year, breaking his own Sacramento franchise record set last year for most double-doubles in a single season ?? pic.twitter.com/R9U78xKGDV — NBA (@NBA) March 24, 2024

Portland Trail Blazers, 111 - Denver Nuggets, 114

Sin el serbio Nikola Jokic, los Nuggets ganaron en el campo de los Blazers con siete jugadores con dobles dígitos, entre ellos Reggie Jackson (23 puntos), Aaron Gordon (22 y 12 rebotes) y Christian Braun (17 puntos y 10 rebotes). Los Nuggets, vigentes campeones, son segundos en el Oeste detrás de los Oklahoma City Thunder. En Portland los mejores fueron Duop Reath (24 puntos y 8 rebotes) y Scoot Henderson (22 puntos).

New York Knicks, 105 - Brooklyn Nets, 93

Los Knicks certificaron su dominio en el derbi de Nueva York, impulsados por 31 puntos de Donte DiVincenzo. Dejaron atrás la derrota sufrida en el campo de los Denver Nuggets y llevan cinco victorias en sus últimos seis partidos, lo que les permitió colocarse cuartos en el Este de la NBA (42-28). Miles McBride contribuyó con 26 puntos y un seis de doce en triples. Cam Thomas lideró a los Nets con 19 puntos.

Deuce McBride plays all 48 minutes as the Knicks top Brooklyn!



26 PTS | 6 3PM | 9-16 FGM pic.twitter.com/RIkm9LGtFo — NBA (@NBA) March 23, 2024

Washington Wizards, 112 - Toronto Raptors, 109

En duelo un entre franquicias en crisis, los Wizards sumaron su decimotercera victoria de la temporada en 71 partidos, frente a unos Raptors que llevan diez derrotas seguidas. Deni Avdija fue el líder de la victoria capitalina con 22 puntos y 13 rebotes, mientras que Gary Trent firmó 31 puntos para los canadienses.

San Antonio Spurs, 106 - Phoenix Suns, 131

Kevin Booker firmó 32 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias, Kevin Durant agregó 25 puntos y los Suns triunfaron con autoridad en el campo de los Spurs, en los que el francés Victor Wembanyama no pasó de los 13 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias. Los Suns sellaron su tercera victoria consecutiva y se colocaron sextos en el Oeste, lo que les daría el billete directo para los 'playoffs'.

Devin Booker stuffed the stat sheet in the Suns' win against the Spurs ???



32 PTS | 9 AST | 7 REB | 3 3PM pic.twitter.com/mELWbQYfMp — NBA (@NBA) March 24, 2024

Atlanta Hawks, 132 - Charlotte Hornets, 91

Dejounte Murray dirigió la cómoda victoria de los Hawks en casa contra los Hornets con 28 puntos y 12 asistencias, apoyado por 25 puntos del angolano Bruno Fernando saliendo del banquillo. Los Hawks presionan a los Bulls por la novena plaza, que les daría ventaja de campo en el eventual 'play-in' entre ambos. El mejor de Charlotte fue Miles Bridges con 27 tantos.