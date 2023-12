Detroit y San Antonio caen a los infiernos; Brunson y Trae Young lideran a Knicks y Hawks

Golden State Warriors, 120 - Los Ángeles Clippers, 114

Sin Chris Paul, Andrew Wiggins ni Gary Payton II, los Warriors sacaron adelante su partido ante los Clippers de la mano de Stephen Curry (26 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias) y Klay Thompson (22 puntos y 6 rebotes), ambos especialmente inspirados en la recta final. Kawhi Leonard consiguió 23 puntos y 7 rebotes en unos Clippers que habían ganado cinco de sus últimos siete partidos y que el sábado tendrán opción de revancha, ya que recibirán en Los Ángeles a Golden State.

New York Knicks, 118 - Detroit Pistons, 112

Colistas del Este con el peor balance de toda la NBA (2-17) y un nuevo registro negativo de la franquicia (jamás había hilado 16 derrotas en una temporada), los Pistons dieron la cara pero cayeron en el Madison Square Garden pese a los 31 puntos y 8 asistencias de Cade Cunningham. Jalen Bruson (42 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias) y Julius Randle (29 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias) fueron los referentes de los Knicks.

Jalen Brunson dropped 42 PTS and led the Knicks to a home win against the Pistons ??



42 PTS / 7 3PM / 6 REB / 8 AST pic.twitter.com/mDNZkzaq8L — NBA (@NBA) December 1, 2023

San Antonio Spurs, 135 - Atlanta Hawks, 137

Los Spurs (3-15) igualaron su segunda peor racha histórica (su récord negativo es del curso pasado con 16 derrotas seguidas) en un partido en el que sufrieron una versión demoledora de Trae Young, imparable para los Hawks con 45 puntos y 14 asistencias. Jeremy Sochan, que cometió falta en ataque en su intento para forzar la prórroga, brilló en los locales con 33 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias mientras que Victor Wembanyama aportó 21 puntos y 12 rebotes.

Trae Young (45 PTS, 14 AST) put on A SHOW in Atlanta's 137-135 win in San Antonio ??



33 (!) of his 45 PTS came in the 2nd half ?? pic.twitter.com/etfNZm21po — NBA (@NBA) December 1, 2023

Chicago Bulls, 120 - Milwaukee Bucks, 113

La gran sorpresa de la jornada la protagonizaron los Bulls, que, sin DeMar DeRozan ni Zach LaVine, vencieron a los Bucks en la prórroga con Alex Caruso como héroe, quien forzó el tiempo extra con un fantástico triple sobre la bocina. Nikola Vucevic (29 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias) fue el máximo anotador de Chicago y Giannis Antetokounmpo (26 puntos y 14 rebotes) fue el más productivo de Milwaukee.

ALEX CARUSO BUZZER-BEATER 3 TO SEND IT TO OT ??



Bucks-Bulls | Live on the NBA App

?? https://t.co/4qOQ2b7x5Jpic.twitter.com/wR7eyiuaZf — NBA (@NBA) December 1, 2023

Oklahoma City Thunder, 133 - Los Ángeles Lakers, 110

Los Lakers siguen sufriendo para competir con los mejores equipos de la liga (5-9 contra conjuntos por encima de .500) y, con muchos lesionados en su parte médico, bajaron los brazos ante los Thunder a pesar de Anthony Davis (31 puntos y 14 rebotes) y LeBron James (21 puntos, 12 rebotes y 6 asistencias). Shai Gilgeous-Alexander (33 puntos y 7 asistencias) fue el pilar de unos Thunder con un 53,2 % en tiros de campo.

SGA got BUCKETS in the Thunder's home win over the Lakers ??



33 PTS / 7 AST / 4 REB pic.twitter.com/MDKKzj41vD — NBA (@NBA) December 1, 2023

Miami Heat, 142 - Indiana Pacers, 132

Con un impresionante 45-32 en el último periodo, los Miami Heat sometieron a los Pacers gracias a 36 puntos y 11 rebotes de Jimmy Butler y 24 puntos del mexicano-estadounidense Jaime Jáquez Jr. De nada sirvieron en Indiana los 44 puntos y las 10 asistencias de un enorme Tyrese Haliburton.

Jimmy Butler tallied a DOUBLE-DOUBLE (36 PTS & 10 REB) to lead the Heat over the Pacers ?? pic.twitter.com/d1KZAubpKF — NBA (@NBA) December 1, 2023

Minnesota Timberwolves, 101 - Utah Jazz, 90

Karl-Anthony Towns (32 puntos y 11 rebotes) abrió el camino de unos Wolves asombrosos que siguen como líderes del Oeste y que han ganado 13 de sus últimos 15 encuentros. Simone Fontecchio fue el máximo anotador de Utah con solo 16 puntos.

Broklyn Nets, 128 - Charlotte Hornets, 129

Los Nets tuvieron un triple de Cam Johnson en los últimos segundos para ganar, pero el balón no entró y los Hornets se llevaron el triunfo. Cam Thomas (26 puntos) y Terry Rozier (37 puntos y 13 asistencias) fueron los referentes en ataque de Brooklyn y Charlote, respectivamente.

Terry Rozier went OFF tonight in the Hornets' 1-point win in Brooklyn ??



?? 37 PTS

?? 7/9 3PM

?? 13 AST



Rozier becomes the first player to put up 35+ PTS, 10+AST, and 5+ 3PM in Charlotte franchise history ?? pic.twitter.com/A4t8sGmEZ7 — NBA (@NBA) December 1, 2023

Cleveland Cavaliers, 95 - Portland Trail Blazers, 103

Un parcial de 20-29 en el último cuarto fue crucial para que los Blazers se anotaran el triunfo en Cleveland. Shaedon Sharpe (29 puntos y 10 rebotes) encabezó a Portland en esta importante victoria a domicilio en tanto que en los Cavaliers, con un triste 7 de 32 en triples entre todo el equipo, Donovan Mitchell sumó 23 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias.