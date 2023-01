Detienen por error a Dennis Schroder al creer que viajaba en un coche robado

El pasado jueves Los Ángeles Lakers se imponían a los San Antonio Spurs por 113-104 en el Crypto.com Arena de la ciudad angelina. El alemán Dennis Schroder disputaba 38 minutos en los que aportaba 9 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias. Sin embargo, la victoria siempre quedará en su recuerdo por lo que le ocurrió cuando regresaba a casa, tal y como el teutón ha desvelado en un vídeo en su canal de YouTube.

Y es que Schoder volvía a su domicilio en un coche conducido por un amigo cuando fue detenido y esposado por la policía que le confundió con otra persona. Por suerte, pudo arreglar las cosas y explicar lo que había pasado evitando pasar la noche en el calabozo.

Según cuenta, durante el trayecto un coche de la policía de Los Ángeles se interpuso en su camino sin que ni él, en el asiento trasero, ni su amigo Alex, le dieran importancia. Los agentes pusieron las luces azules y les solicitaron que toman la siguiente salida y pararan su vehículo.

"Alex me dijo ‘Nos están deteniendo’. Pensé en hacer lo que dijeran y así no habría problemas". Salieron del coche y les solicitaron que no hicieran ningún momento extraño. "Caminé lentamente hacia ellos y me pidieron que me pusiera las manos en la cabeza. Hice caso a todo lo que dijeron y seguí sus instrucciones", explica Schoder en el vídeo mientras asegura que los agentes fueron muy agresivos y le inmovilizaron con unas esposas rápidamente.

Los agentes explicaron al base de los Lakers que el motivo de la detención estaba relacionado con el supuesto robo de un vehículo, que coincidía con la matrícula del Cadillac en el que viajaba el alemán con su amigo: "No sabía que estaba pasando y me dijeron que el coche no era mío y que era robado. Yo les dije, que tenía que haber un error porque ese es mi carro. La matrícula era la de mi Cadillac".

Schoder revela que había como 30 agentes de policía en el lugar en el que les hicieron parar: "Estaban armados con escopetas, pistolas y con otras armas. Parecía que era un criminal que hizo algo. Fue una locura. Nunca había visto algo así", asegura. Todo se ha podido ver ya que como reconoce el jugador "le dije a un amigo que grabase por si sucedía algo terrible y que la gente lo pudiese ver. Luego encontraron el error y todo estuvo bien. Por suerte no le pasó nada a nadie y regresamos a casa sanos y salvos".