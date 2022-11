Derrota de los Grizzlies de Aldama; Embiid hace historia en la NBA; Sabonis roza el triple-doble

Necesitados urgentemente de una victoria, Los Angeles Lakers, con un enorme Anthony Davis, tomaron oxígeno este domingo superando a los Brooklyn Nets (116-103) en un partido que dejó con la miel en los labios a quienes esperan desde hace mucho tiempo una nueva edición de la rivalidad entre LeBron James y Kevin Durant.

Hace casi cuatro años, concretamente el día de Navidad de 2018, que LeBron y Durant no se miden en un partido oficial debido a las lesiones de uno u otro. Ya quedan lejos sus, por ejemplo, explosivos duelos con el anillo en juego con los Golden State Warriors y los Cleveland Cavaliers y esta vez fue LeBrón el que 'falló' a la cita por sus molestias en la pierna que le han hecho perderse ya dos partidos.

?? @AntDavis23 was HOOPING for the @lakers going OFF for 37 PTS and 18 REB (career-high 10 OREB)! #LakeShow pic.twitter.com/pv1W3cG1zj

En su mejor actuación colectiva de lo que va de curso, los Lakers estuvieron liderados por un Anthony Davis absolutamente dominante con 31 puntos y 18 rebotes (10 de ellos ofensivos). Su mejor guardaespaldas fue Lonnie Walker con 25 puntos. Sin Kyrie Irving (todavía suspendido), Seth Curry, Ben Simmons (ambos con molestias) y Nic Claxton (se retiró del partido por un golpe en el ojo), estos limitados Nets, que además habían jugado el sábado contra Los Angeles Clippers, tuvieron como referente a un Durant que acarició el triple-doble (31 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias). Cam Thomas aportó 15 puntos y Edmond Sumner sumó 13 en unos Nets que solo metieron 7 de 27 en triples

Este partido cerró la espantosa racha de cinco derrotas consecutivas de los Lakers (3-10) mientras que para Brooklyn (6-8) marcó un bache tras sus cuatro triunfos en sus últimos cinco duelos.

Con un actuación antológica de 59 puntos, Joel Embiid hizo historia en la NBA este domingo al convertirse en el primer jugador que supera los 50 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias y 5 tapones en un solo partido. El pívot camerunés fue el líder ideal de los Philadelphia 76ers en su victoria por 105-98 ante los Utah Jazz. Los 59 puntos suponen un nuevo récord personal de anotación para un Embiid que metió 26 de los 27 puntos de su equipo en el último cuarto. En total, Embiid flirteó con el cuádruple-doble y sumó 59 puntos (19 de 28 en tiros de campo, 1 de 5 en triples, 20 de 24 desde la línea de personal), 11 rebotes, 8 asistencias, 7 tapones y un robo.

Estas dos victorias consecutivas -con la mejor versión además de Embiid- han traído algo de paz a unos Sixers (7-7) que habían empezado la temporada con pobres sensaciones. En los Jazz, una de las grandes revelaciones del arranque del curso pese a que con esta derrota cedieron el liderato del Oeste, el máximo anotador fue Malik Beasley con 18 puntos. Utah llegó a ganar de 14 puntos en el segundo cuarto pero se desinfló en el final de un partido en el que los dos equipos se estrellaron en el tiro exterior (4 de 23 en triples para los Sixers y 11 de 37 para los Jazz).

Darius Garland tiró de épica este domingo en el último cuarto y lideró una remontada que los Cleveland Cavaliers no pudieron culminar ante Minesota, por lo que los Timberwolves pusieron fin a la racha negativa de derrotas que acumulaban en los últimos tres partidos (124-129). Minesota llegó a mandar por 24 puntos en el marcador y entró al último periodo 20 arriba (84-104).

Darius Garland (27 Q4 PTS) and Joel Embiid (26 Q4 PTS) both ERUPTED in the 4th quarter on the way to their respective 50-pieces!



Garland: 51 PTS, 6 AST, 2 STL, 10 3PM

Embiid: 59 PTS, 11 REB, 8 AST, 7 BLK



The TOP 2 scoring performances of the season so far ?? pic.twitter.com/eGpVV55Nxz