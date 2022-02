DeRozan supera un récord de Wilt Chamberlain; Denver gana a Golden State sobre la bocina

Los Ángeles Lakers, 106 - Utah Jazz, 101

LeBron James metió 15 de sus 33 puntos en el último cuarto para que Los Ángeles Lakers que llevaban tres derrotas seguidas, remontaran un partido ante los Utah Jazz que, a falta de 6 minutos, perdían por 12 puntos. La peor noticia para los Lakers fue la nueva lesión de Anthony Davis, que se torció el tobillo derecho y que abandonó la cancha con grandes gestos de dolor después de anotar 17 tantos.

?? 33 PTS | 8 REB | 6 AST | 2 STL ??@KingJames was DOMINANT down the stretch scoring 15 points in the 4th quarter to overcome a 14 point deficit and secure the @Lakers WIN! #LakeShowpic.twitter.com/yrCVIEuKJq — NBA (@NBA) February 17, 2022

Donovan Mitchell (37 puntos y 5 asistencias) fue el mejor de unos Jazz que vieron rota su racha de seis victorias consecutivas. El español Juancho Hernangómez no tuvo minutos en los de Utah.

New York Knicks, 106 - Brooklyn Nets, 111

Los Brooklyn Nets perdían de 28 puntos en el segundo cuarto, pero acabaron ganando de forma asombrosa a unos New York Knicks que dejaron escapar una enorme ventaja ante sus rivales y vecinos. Cam Thomas metió 16 de sus 21 puntos en el último cuarto para los Nets en los que también brillaron Seth Curry (20 puntos) y Andre Drummond (11 puntos y 19 rebotes).

The @BrooklynNets overcame a 28 point deficit as rookie Cam Thomas and veteran Seth Curry lifted them to victory in a battle of the NYC franchises! #NetsWorld@sdotcurry: 20 PTS, 6 AST, 6 3PM@24_camthomas: 21 PTS, 4 REB pic.twitter.com/ObbtspZHlu — NBA (@NBA) February 17, 2022

Mientras que Julius Randle, con 31 puntos y 10 rebotes, destacó en unos Knicks que han perdido tres partidos seguidos y que solo han ganado dos de sus últimos diez encuentros.

Golden State Warriors, 116 - Denver Nuggets, 117

Un triple sobre la bocina de Monte Morris a pase -sin mirar- de Nikola Jokic le dio a los Denver Nuggets una gran victoria en cancha de los Golden State Warriors, que en el último cuarto echaron a perder un partido que ganaban por 16 puntos en el tercer parcial.

Jokic estuvo soberbio en los Nuggets (35 puntos, 17 asistencias y 8 rebotes) y fue decisivo junto a Bryan Forbes (22 puntos) y un Monte Morris que hizo 13 tantos.

Stephen Curry fue el máximo anotador de los Warriors (25 puntos y 6 asistencias) que siguen segundos en la Conferencia Oeste. Klay Thompson anotó 16 puntos y Jordan Poole hizo 15 tantos.

Boston Celtics, 111 - Detroit Pistons, 112

Los Boston Celtics habían pasado por encima de sus rivales hasta sumar nueve triunfos consecutivos pero cayeron ante quien quizá menos esperaban, los Detroit Pistons, que se llevaron una valiosa victoria a domicilio ante el equipo más en forma de la NBA . Jerami Grant (24 puntos) metió la canasta ganadora para los Pistons a falta de 19.6 segundos y Sadiq Bey y Cade Cunningham hicieron 20 puntos cada uno.

Cade Cunningham, Saddiq Bey, and Jerami Grant combined for 64 PTS for the @DetroitPistons lifting them to victory over the streaking Celtics!@CadeCunningham_: 20 PTS, 8 REB, 6 AST, 3 3PM@SaddiqBey: 20 PTS, 11 REB, 6 AST, 2 STL@JeramiGrant: 24 PTS, 2 STL, 4 3PM pic.twitter.com/KNtrYGQ85V — NBA (@NBA) February 17, 2022

Jayson Tatum (22 puntos) falló un tiro en el último segundo que le habría dado la victoria a unos Celtics encabezados por Jaylen Brown (31 puntos y 6 asistencias). Al Horford aportó 19 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias.

Chicago Bulls, 125 - Sacramento Kings, 118

Los Chicago Bulls recuperaron el liderazgo en el Este al sumar su quinta victoria seguida de la mano de un DeMar DeRozan histórico, que con 38 puntos (59,3 % en tiros), 6 rebotes y 6 asistencias se convirtió en el primer jugador de la NBA que suma siete partidos seguidos por encima de los 35 puntos con al menos 50 % en acierto. Coby White le ayudócon 31 puntos y Nikoa Vucevic hizo 21 puntos y 10 rebotes.

?? 38 PTS | 6 REB| 6 AST ??@DeMar_DeRozan went off for his 7th straight game with 35+ points to extend the @chicagobulls win streak to 5! #BullsNationpic.twitter.com/GaXkNHHz3j — NBA (@NBA) February 17, 2022

De'Aaron Fox (33 puntos, 6 rebotes y 9 asistencias) fue el principal referente de unos Sacramento Kings muy flojos en el rebote (36 frente a 47) y en los que Domantas Sabonis firmó 22 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias.

Oklahoma City Thunder, 106 - San Antonio Spurs, 114

Lo más relevante de la victoria de los San Antonio Spurs ante los Oklahoma City Thunder llegó fuera de la cancha, ya que con este partido ganado Gregg Popovich ya es el segundo técnico con más triunfos en la historia de la liga (1.333) por delante de Lenny Wilkens (1.332) y ya muy cerca de Don Nelson (1.335). Keldon Johnson (22 puntos y 7 rebotes) y Jakob Poeltl (20 puntos y 17 rebotes) destacaron en los Spurs.

Tre Mann (24 puntos y 6 rebotes) hizo lo propio en los Thunder junto a Josh Giddey (17 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias) y a Theo Maledon (22 puntos).

Phoenix Suns, 124 - Houston Rockets, 121

Tan imparables como fiables, los Phoenix Suns encadenaron su séptima victoria seguida, tras derrotar a los Houston Rockets, para seguir siendo de largo el líder del Oeste y el mejor equipo de la liga. Devin Booker (24 puntos y 8 asistencias) brilló en unos Suns que vieron cómo Chris Paul era expulsado por una polémica doble técnica en cuestión de segundos y después de que se hubiera hecho daño en la mano.



Dennis Schroder logró 23 puntos, 6 rebotes y 9 asistencias en unos Rockets que estuvieron cerca de dar la campanada. Jae'sean Tate firmó 22 puntos y 10 rebotes, Alperen Segun hizo 19 puntos y 14 rebotes y Eric Gordon aportó otros 20 tantos.

Memphis Grizzlies, 119 - Portland Trail Blazers, 123

Después de una temporada de lágrimas y caras largas, los Portland Trail Blazers parecen haber reencontrado el norte y esta noche consiguieron su cuarta victoria seguida al tumbar a los Memphis Grizzlies. Jusuf Nurkic (32 puntos y 8 rebotes) y Anfernee Simons (31 puntos) lideraron a unos Blazers muy efectivos (50,6 % en tiros).

The @Trailblazers won their 4th-straight-game as Anfernee Simons & Jusuf Nurkic combine for 63 points on the road! #RipCity@AnferneeSimons: 31 PTS, 6 AST@bosnianbeast27: 32 PTS, 8 REB, 4 AST pic.twitter.com/UZaJ87amJc — NBA (@NBA) February 17, 2022

Los Blazers eclipsaron la descomunal noche de Ja Morant, que consiguió 44 puntos, 5 rebotes y 11 asistencias y de Desmond Bane que firmó 30 puntos. Santi Aldama no disputó un solo minuto.

Indiana Pacers, 113 - Washington Wizards, 108

Tyrese Haliburton (21 puntos y 14 asistencias) guio a unos Pacers con seis jugadores por encima de los 10 puntos, pero espantosos desde el triple (4 de 20) para ganar a los Washington Wizards. Tristan Thompson hizo 17 puntos antes de ser cortado para marcharse a los Chicago Bulls.

Tyrese Haliburton was dropping buckets and dimes as he lead the way for the @Pacers in their win! #GoldBlooded@TyHaliburton22: 21 PTS, 5 REB, 14 AST pic.twitter.com/NZNXiA0Cek — NBA (@NBA) February 17, 2022

Kentavious Caldwell-Pope (27 puntos) y Kyle Kuzma (26 puntos, 15 rebotes y 6 asistencias) fueron los faros de los Wizards.

Orlando Magic, 109 - Atlanta Hawks, 130

Los Atlanta Hawks, con 18 de 33 en triples, trituraron a los Orlando Magic, que han perdido sus últimos cuatro partidos y que son colistas en el Este con el peor balance de la NBA. Bogdan Bogdanovic (23 puntos y 6 asistencias) fue uno de los siete jugadores de los Hawks por encima de los 10 puntos. Trae Young hizo 22 puntos.

Los Orlando Magic tuvieron a Cole Anthony como máximo anotador con 23 puntos y 7 rebotes. Jalen Suggs hizo 19 puntos y Wendell Carter Jr. 10 puntos y 10 rebotes.

Minnesota Timberwolves, 91 -Toronto Raptors, 103

Los Toronto Raptors sacaron las garras en el último cuarto (17-31) para ganar a unos Minnesota Timberwolves que fueron de más a menos y que solo anotaron 10 de 42 en triples. Gary Trent Jr. (30 puntos) fue el mejor de los canadienses junto a Paskal Siakam (17 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias).

The @Raptors got a W on the road fueled by the scoring of Gary Trent Jr! #WeTheNorth@gtrentjr: 30 PTS, 4 REB, 5 3PM pic.twitter.com/XwtzIj2dWZ — NBA (@NBA) February 17, 2022

El estadounidense de origen dominicano Karl-Anthony Towns (24 puntos y 11 rebotes) fue el lídera de los Wolves.