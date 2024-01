Denver, primer equipo en asaltar el TD Garden; noche de ensueño para Devin Booker

Boston Celtics, 100, - Denver Nuggets, 102

Los Denver Nuggets, vigentes campeones de la NBA, asaltaron este viernes el TD Garden de Boston e infligieron a los Celtics la primera derrota del año en casa. Con una monumental actuación de Jamal Murray (35 puntos) y Nikola Jokic (34 puntos, 12 rebotes y 9 asistencias) acabaron con la condición de invictos de los Celtics en el TD Garden.

Murray, Jokic and the Nuggets went into Boston and Knocked off the top team in the NBA.



Murray: 35 PTS (15-21 FGM), 8 REB, 5 AST

Jokic: 34 PTS (14-22 FGM), 12 REB, 9 AST pic.twitter.com/y6QO7wKZ52 — NBA (@NBA) January 20, 2024

Los de Boston lucían un perfecto veinte de veinte este año en casa y un total de 27 triunfos consecutivos contando la presente y la anterior temporada. Derrick White fue el líder anotador de los Celtics, con 24 puntos, por los 22 de Jayson Tatum y los 21 de Kristaps Porzingis.

New Orleans Pelicans, 109 - Phoenix Suns, 123

Devin Booker selló el sexto partido de su carrera por encima de los 50 puntos, al endosar 52, en solo tres cuartos, a los Pelicans. Acabó con un asombroso 18 de 30 en tiros de campo, seis de once en triples y diez de diez desde la línea de libres. Su récord absoluto es de 70, metidos en 2017 en un memorable partido contra los Boston Celtics. La actuación de Booker eclipsó los 26 tantos de Durant ante unos Pelicans en los que brilló Zion Williamson con 24 puntos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Devin Booker came out in ATTACK MODE, scoring 25 PTS in the 1Q on way to 52 PTS for the game and securing the Suns W ???? pic.twitter.com/GwwQsFAcWD — NBA (@NBA) January 20, 2024

Orlando Magic, 109 - Philadelphia 76'ers, 124

Joel Embiid firmó 36 puntos (24 de ellos en la primera mitad), Tyrese Maxey aportó 32 y los 76ers doblegaron a los Magic a domicilio para sumar su cuarta victoria consecutiva. El mejor de los Magic fue Wendell Carter Jr., con 25 puntos y 11 rebotes desde el banquillo.

Miami Heat, 108 - Atlanta Hawks, 109

Los Heat retiraron la camiseta de su leyenda Udonis Haslem, ganador de tres anillos con la franquicia de Miami, en un acto organizado en el descanso del apretado duelo perdido contra los Heat. En un final de alta tensión, Dejounte Murray con seis segundos en el reloj la metió de tres para poner a los Hawks por delante 108-109 y completar un partido de 22 puntos y 11 asistencias, en una noche en la que no estuvo Trae Young. Tyler Herro y Jimmy Butler hicieron 25 puntos cada uno para los de Florida.

DEJOUNTE MURRAY. PULL-UP 3 FOR THE WIN.



His 2nd game-winner in a row after his buzzer-beater on Wednesday ???? pic.twitter.com/dKfJKUxAaJ — NBA (@NBA) January 20, 2024

Los Ángeles Lakers, 112 - Brooklyn Nets, 130

Los Ángeles Lakers volvieron a las andadas y cayeron en casa contra los Nets, que se repusieron tras una racha de cuatro derrotas consecutivas y de nueve en sus últimos diez partidos. Los Lakers pagaron con la derrota un tercer período muy negativo, en el que fueron superados 38-22 por los Nets. Los angelinos tuvieron doce puntos de ventaja en el segundo período (61-49).

Cam Thomas fue el protagonista del triunfo con 33 puntos (13 de 18 en tiros), apoyado por los 22 puntos y 13 rebotes de Nic Claxton. En los Lakers, Anthony Davis firmó 26 puntos, 12 rebotes y 7 asistencias y LeBron James anotó 24 puntos, con 11 rebotes y 5 asistencias.

Portland Trail Blazers, 118 - Indiana Pacers, 115

Pascal Siakam, campeón de la NBA con los Toronto Raptors, se estrenó con los Indiana Pacers en la derrota sufrida en el campo de los Blazers. Fue titular en el quinteto de Rick Carilsle junto a Tyrese Haliburton y a Buddy Hield y sumó 21 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias. Haliburton aportó un doble doble de 21 puntos y 17 asistencias tras recuperarse de una lesión. Los Blazers, penúltimos en el Oeste, ganaron su segundo partido consecutivo impulsados por 37 puntos de Jerami Grant y por 30 de Malcolm Brogdon.

Charlotte Hornets, 124 - San Antonio Spurs, 120

Sin el francés Victor Wembanyama en el primero de dos partidos en dos días, los Spurs cayeron en el campo de los Hornets ante los 28 puntos de LaMelo Ball. El mejor de los texanos fue Keldon Johnson, con 25 puntos saliendo del banquillo.