Denver impide una final angelina en el Oeste; los Heat golpean primero en la del Este

Los Nuggets de Denver hicieron saltar todos los pronósticos después de eliminar a Los Ángeles Clippers y serán los rivales de los Lakers en la final de la Conferencia Oeste.

La historia se repitió, los Nuggets, con Jamal Murray y Nikola Jokic al mando, remontaron dos derrotas y tras vencer por 104-89 a los Clippers, en el decisivo séptimo partido, acabaron anotándose por 4-3 la serie al mejor de siete. Les esperan ahora los Lakers de LeBron James y Anthony Davis que superaron por 4-1 a los Rockets de Houston en la otra eliminatoria de semifinales.

Los Nuggets, que disputarán su primera final de conferencia desde el 2009, tuvieron a Murray como gran figura con 40 puntos, tras anotar 15 de 26 tiros de campo, incluidos 6 de 13 intentos de triples, y destrozar a la defensa de los Clippers, que por octava vez (8-0) se quedan sin ganar un partido decisivo de playoffs.

Junto a Murray, que también repartió cinco asistencias y capturó cuatro rebotes, Jokic brilló en el juego interior y superó todos los marcajes que le colocaron los Clippers. El serbio aprotó un triple-doble de 16 puntos, 22 rebotes y 13 asistencias. Jerami Grant y Gary Harris anotaron 14 puntos cada uno.

Nikola Jokic (16 PTS, 22 REB, 13 AST) becomes the first player in NBA playoff history to record a 20+ rebound triple-double in a Game 7!@nuggets advance to the Western Conference Finals vs. LAL starting Friday at 9pm/et on TNT. pic.twitter.com/rU5Vazyf2Z