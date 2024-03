Denver ya está aquí; los Warriors frenan a Doncic, pero no a sus Mavericks

Miami Heat, 88 - Denver Nuggets, 100

En la reedición de las Finales del año pasado, los Nuggets aceleraron en el cuarto período y se hicieron con la victoria al ritmo de Michael Porter (25 puntos) en una noche poco brillante del serbio Nikola Jokic, quien logró igualmente un doble doble de 12 puntos y 14 rebotes. Denver se coloca como líder en solitario del Oeste. Los Heat perdieron su cuarto partido consecutivo, pese a un doble doble de 17 puntos y 13 rebotes de Bam Adebayo, en una noche en la que Jimmy Butler no pasó de los 15 puntos.

New Orleans Pelicans, 95 - Cleveland Cavaliers, 116

Los Cavaliers cortaron una racha de cuatro victorias seguidas de los Pelicans y triunfaron en New Orleans con un gran Darius Garland (27 puntos y 11 asistencias) para alcanzar a los Milwaukee Bucks en la segunda plaza del Este. Los Pelicans se rindieron pese a 33 puntos de Zion Williamson y 20 de Brandon Ingram. Los de New Orleans son quintos en el Oeste y siguen en puestos de acceso directo a los 'playoffs'.

Darius Garland ran the show in the Cavs' win against the Pelicans!



27 PTS | 11 AST | 6 REB | 6 3PM pic.twitter.com/5DFVIou1k4 — NBA (@NBA) March 14, 2024

Sacramento Kings, 120 - Los Ángeles Lakers, 107

Por segunda vez en una semana, los Sacramento Kings doblegaron a Los Ángeles Lakers, esta vez por 120-107 en casa con un triple doble de 17 puntos, 19 rebotes y 10 asistencias de Domantas Sabonis. Los Kings cerraron la serie con cuatro triunfos de cuatro contra los Lakers y son séptimos en el Oeste (38-27), mientras que los angelinos son novenos (36-21). Los Lakers cayeron pese a los 28 puntos de Austin Reaves. LeBron James aportó 18 puntos, 13 rebotes y 9 asistencias, mientras que Anthony Davis firmó 22 puntos y 10 rebotes.

Indiana Pacers, 129 - Chicago Bulls, 132

Los Bulls se confirmaron como el mejor equipo de la NBA en esta campaña en los finales apretados y este miércoles ganaron en el campo de los Indiana Pacers tras una prórroga, con un extraordinario DeMar DeRozan (46 puntos y 9 rebotes), 23 puntos de Alex Caruso y 20 tantos de Ayo Dosunmu. Los de Indiana estuvieron liderados por Miles Turner con 27 tantos. Tyrese Haliburton aportó 17 puntos y 14 asistencias.

DeMar DeRozan wouldn't be denied in the Bulls' overtime win in Indy!



?? 46 PTS (Season-high)

?? 9 REB

?? 2 STL

?? Clutch shot to force overtime pic.twitter.com/VYo2hGDaA3 — NBA (@NBA) March 14, 2024

Memphis Grizzlies, 98 - Charlotte Hornets, 110

Miles Bridges dirigió con 27 puntos el triunfo de los Hornets en el campo de los Grizzlies, en los que Santi Aldama estuvo de baja por un problema de codo. En los de Memphis, el máximo anotador fue Gregory Jackson, con 26 puntos.

Portland Trail Blazers, 106 - Atlanta Hawks, 102

Los Blazers doblegaron a los Hawks liderados por 36 puntos, 7 rebotes, 8 asistencias y 5 triples de Anfernee Simons, y por 33 puntos y 19 rebotes del pívot Deandre Ayton. En los Hawks, Dejounte Murray fue el líder anotador con 40 puntos en un partido sin Trae Young de los de Atlanta.

Anfernee Simons and Deandre Ayton led the charge in Portland's thrilling win over the Hawks!



Simons: 36 PTS, 8 AST, 7 REB

Ayton: 33 PTS, 19 REB, 75% FG pic.twitter.com/25ZBNGjCpw — NBA (@NBA) March 14, 2024

Dallas Mavericks, 109 - Golden State Warriors, 99

El esloveno Luka Doncic interrumpió su racha de siete triples dobles, pero sus Mavericks triunfaron por 109-99 en casa contra los Golden State Warriors para celebrar su cuarta victoria consecutiva. Doncic aportó 21 puntos, 3 rebotes y 9 asistencias en una noche en la que Kyrie Irving brilló con 23 puntos, 8 rebotes y 10 asistencias. Los Warriors no pudieron con los Mavs pese a los 27 puntos de Jonathan Kuminga, en una noche en la que no podían contar con Steph Curry ni Draymond Green. Tampoco estuvo convocado el español Usman Garuba.

Detroit Pistons, 113 - Toronto Raptors, 104

Los Pistons sumaron su tercera victoria en los últimos cuatro partidos y prolongaron la crisis de unos Raptors que llevan cinco derrotas consecutivas. Jalen Duren fue el protagonista del triunfo de los Pistons con un doble doble de 24 puntos y 23 rebotes. Immanuel Quickley fue el mejor de los canadienses con 25 puntos y 8 asistencias.

Jalen Duren dropped 24 PTS & 23 REB (career-high) in the Pistons win over the Raptors ??



Duren has totaled three games this season with 20+ PTS and 20+ REB, giving him the most such games in the league ?? pic.twitter.com/el1pEZtPTw — NBA (@NBA) March 14, 2024

Orlando Magic, 114 - Brooklyn Nets, 106

Los Magic dieron otro paso hacia su regreso a los 'playoffs' al ganar a los Nets impulsados por 21 puntos y 9 asistencias de Paolo Banchero. Los Nets, que sufrieron tres derrotas en los últimos cuatro partidos, están fuera de los puestos de 'play-in' y fueron liderados por Cam Thomas con 21 puntos y 8 rebotes.