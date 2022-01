No Curry, no party; los Suns siguen imparables; Jokic no puede con los Jazz

El pivot serbio Nikola Jokic logró su noveno triple-doble de la temporada, pero esto no fue suficiente para evitar que sus Denver Nuggets cayeran derrotados por 102-125 frente a los Utah Jazz, liderados por su estelar Donovan Mitchell, este domingo en la NBA. Jokic, actual Jugador Más Valioso de la NBA, registró 25 puntos, 15 rebotes y 14 asistencias, para ser el líder indiscutido de los Nuggets, sumando su segundo triple-doble en noches consecutivas. El pivot serbio, quien lanzó de 18-10 desde el campo, incluyendo dos triples en cinco intentos, con el triple-doble de este domingo, alcanzado ante los Jazz, contabiliza 66 en su carrera en la liga, siendo el cuarto que más rápido alcanza esta cantidad en la historia de la NBA.

Mitchell, a pesar de haberse metido en problemas de falta, al cometer dos en los primeros cinco minutos del encuentro, mantuvo la estabilidad de su juego y como de costumbre sacó su habilidad ofensiva para concluir con 31 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias, para ser el líder encestador de los Jazz. El pivot francés, Rudy Gobert, fue otro que tuvo una gran actuación por los ganadores, al anotar 18 unidades y recuperar 19 rebotes, siendo un factor importante en ambos lados de la cancha. Con esta victoria (102-125) los Jazz toman una bocanada de oxígeno, dejando atrás una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Los Rockets consiguieron una victoria een una temporada en la que ya no se juegan nada. Christian Wood y Eric Gordon fueron los valuartes ofensivos de los de Houston a los que se sumó Kevin Porter Jr. con 23 puntos. Los Rockets, que perdieron ante los Kings 126-114 este viernes pasado, marchaban por debajo en el marcador en el último cuarto, pero consiguieron cambiar el devenir del partido con un parcial de 18-5 y se alzaron con la victoria.

Los Timberwolves se encomendaron a Karl Anthony Towns que sumó 26 puntos y 11 rebotes en la victoria sobre los Warriors que no contaron con Stehphen Curry. Los de Minnesota se impusieron a los californianos que acaban una gira de cuatro partidos. Volvieron a jugar sin Draymond Green y perdieron por quinta ocasión en siete partidos. Incluso sin tener que vigilar a Curry, que se lesionó la mano derechaeste viernes pasado, fue un partido para revisar el rendimiento y desempeño de un equipo de los Timberwolves que ha hecho un progreso notable bajo el mando del entrenador Chris Finch, particularmente en la defensa, pero que aún tiene mucho por hacer para convertirse en un ganador consistente.

