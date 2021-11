Curry lidera el triunfo de los Warriors en Brooklyn; los Jazz aplastan a los Sixers

El alero croata Bojan Bogdanovic anotó 27 puntos para los Utah Jazz, que derrotaron 120-85 a los Sixers, que siguen hundiéndose al sumar su quinta derrota consecutiva. Con su victoria, la quinta en los últimos 10 partidos, los Jazz se mantienen líderes de la División Noroeste con una marca de 9-5.



Los Jazz habían perdido cuatro de los últimos cinco partidos, pero recuperaron su mejor juego de la mano de Bogdanovic. Jordan Clarkson agregó 20 puntos, Rudy Gobert un doble-doble de 15 tantos, 17 rebotes y cuatro tapones y Donovan Mitchell y Mike Conley 13 tantos cada uno.



Por los Sixers (8-7) el líder encestador fue Shake Milton, que aportó 18 tantos, Tyrese Maxey encestó 16 tantos y Tobías Harris llegó a los 12 para el equipo de Filadelfia. El pívot camerunés Joel Embiid permanece dentro de los los protocolos de salud y seguridad de la liga y no pudo jugar con el equipo.

Stephen Curry recuperó su mejor inspiración encestadora y aportó 37 puntos como líder del ataque de los Golden State Warriors, que vencieron a domicilio por 99-117 a los Brooklyn Nets. Con su victoria, la octava en los últimos 10 partidos, los Warriors siguen dominando la liga con una marca de 12-2.

The Western Conference Player of the Week was at it again ??



37 PTS, and 9 3PM for @StephenCurry30 in the @warriors road win! pic.twitter.com/ufUhQyj6vu