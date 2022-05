Curry hace historia en la NBA y lidera a los Warriors a una nueva victoria; los Celtics someten a los Bucks

Golden State Warriors, 101 - Memphis Grizzlies, 98

En un partido muy trabado, de escasas ideas en ataque y de poca precisión en el tiro, Stephen Curry despertó en el desenlace para que los Golden State Warriors se anotaran una sufrida victoria (101-98) que deja a los Memphis Grizzlies al borde de la eliminación en esta semifinal del Oeste (3-1).

Steph Curry poured in 18 CLUTCH points to lead the @warriors to the comeback win in Game 4 after not having led the entire game! #DubNation@StephenCurry30: 32 PTS, 5 REB, 8 AST, 4 3PM



The Warriors lead the series 3-1

Game 5: Wed. 9:30pm/et on TNT pic.twitter.com/BubBHpz37l — NBA (@NBA) May 10, 2022

Lejos del vendaval del tercer encuentro (142-112), los Warriors cayeron este lunes en la trampa de los Grizzlies, que sin el lesionado Ja Morant propusieron un encuentro embarrado y sin ritmo alguno. Durante 47 minutos lo bordaron los Grizzlies, que maniataron a unos Warriors irreconocibles y muy frustrados, pero al final apareció Curry para que su equipo ganara un enrevesado duelo en el que solo fueron por delante en los últimos 46 segundos.

El base metió 18 puntos en el último cuarto y cerró su salvadora actuación con 32 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias. Curry se convirtió además en el primer jugador en la historia de la NBA que supera los 500 triples en playoffs. Sin Morant por lesión pero con Dillon Brooks tras su sanción de un partido, los Grizzlies tuvieron como referentes a Jaren Jackson Jr. (21 puntos y 5 rebotes) y Tyus Jones (19 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias). Ambos equipos fracasaron en los triples (9 de 35 los Grizzlies, 9 de 37 los Warriors), pero los visitantes acusaron su 9 de 15 en tiros libres frente al 20 de 22 de sus rivales.

Congrats to @StephenCurry30 of the @warriors for becoming the first player in NBA History to have 500 career 3PM in the Playoffs! #NBA75pic.twitter.com/W7226Bifje — NBA (@NBA) May 10, 2022

En el banquillo local no estuvo por coronavirus Steve Kerr así que los Warriors fueron dirigidos por su asistente Mike Brown, que este lunes fue anunciado como entrenador de los Sacramento Kings para las próximas cuatro temporadas. El quinto partido de esta serie se jugará este miércoles en Memphis.

Milwaukee, 108 - Boston Celtics, 116

El dominicano Al Horford selló 30 puntos, en la mejor actuación de su carrera en 'playoffs', y apoyado por los 30 puntos de Jayson Tatum, le dio este lunes a los Boston Celtics un triunfo por 116-108 en el campo de los Milwaukee Bucks para empatar 2-2 la serie de semifinales del Este de la NBA.

Jayson Tatum poured in 30 points in the @celtics Game 4 victory to even the series at 2-2! #BleedGreen@jaytatum0: 30 PTS, 13 REB, 5 AST



Game 5: Wed. 7pm/et on TNT pic.twitter.com/9D4DZCLjU1 — NBA (@NBA) May 10, 2022

A sus 35 años, Horford dominó el encuentro y también se regaló un tremendo mate por encima del griego Giannis Antetokounmpo, cuyos 34 puntos y 18 rebotes no fueron suficientes para que sus Bucks dieran un golpe en la mesa en esta serie, tras tomar ventaja el pasado sábado en el tercer encuentro.

Al Horford was a perfect 6-for-6 from the field in Q4 on his way to setting a Playoff career-high in points (30) and leading the @celtics to the win! #BleedGreen@Al_Horford: 30 PTS, 8 REB, 5 3PM



Game 5: Wed. 7pm/et on TNT pic.twitter.com/tXopE33UpA — NBA (@NBA) May 10, 2022

Horford anotó 16 de sus 30 puntos en el último período, con un brillante cinco de siete en triples, y a ellos añadió ocho rebotes y tres asistencias. Fue apoyado por los 30 puntos de Tatum, con trece rebotes y cinco asistencias, mientras que Marcus Smart y Jaylen Brown aportaron 18 puntos cada uno. A los Bucks no les bastó con el doble-doble de Giannis ni los 17 puntos y siete rebotes de Brook López.

Los vigentes campeones pagaron la baja de Khris Middleton, quien sigue de baja por una lesión de rodilla. Echaron de menos su calidad en los triples y solo anotaron nueve de 27, por el 14 de 37 de los Celtics.