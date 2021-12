El coronavirus sigue amenazando a la NBA: DeMar DeRozan entra en protocolo COVID

DeMar DeRozan de los Chicago Bulls entró este lunes en el protocolo del coronavirus solo unas horas después de haber sido elegido por la NBA como el mejor jugador de la semana 7 en la Conferencia Este. La NBA detalló además que el mejor esa semana en la Conferencia Oeste fue Donovan Mitchell de los Utah Jazz.

DEMARVELOUS.



DeMar DeRozan has been named Eastern Conference Player of the Week! pic.twitter.com/X3Gfnlk9tr