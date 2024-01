Clippers y Knicks se llevan sus duelos locales ante Lakers y Nets; Oklahoma atrapa a Minnesota

Los Ángeles Clippers, 127 - Los Ángeles Lakers, 116

Los Clippers se vengaron de las dos derrotas sufridas este curso contra los Lakers y lograron su 21ª victoria en los últimos 24 partidos para asentarse en la cuarta posición en la Conferencia Oeste (28-14). Desde el pasado 17 de noviembre, los Clippers suman 25 victorias, por tan solo 7 derrotas, y han tenido el mejor rendimiento de la NBA.

Kawhi Leonard tallied a triple-double in the Clippers' Battle of LA win! #NBARivalsWeek



25 PTS

11 REB

10 AST

68% FG pic.twitter.com/Jo6Q4RI2DS — NBA (@NBA) January 24, 2024

Kawhi Leonard brilló con 25 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias. Le apoyó James Harden con 23 puntos y 10 asistencias. Terance Mann, Norman Powell y Paul George contribuyeron con 17 puntos cada uno. Los Lakers pagaron la ausencia de LeBron, quien estuvo apoyando al resto de sus compañeros en el banquillo. No les bastaron los dobles dobles de D'Angelo Russell (27 puntos y 10 asistencias) y de Anthony Davis (26 puntos y 12 rebotes).

Brooklyn Nets, 103 - New York Knicks, 108

Los New York Knicks prolongaron su momento dulce y sumaron su cuarta victoria consecutiva, al imponerse a los Nets en el derbi neoyorquino. Llevan 10 victorias de 12 tras la incorporación de OG Anunoby; los Nets perdieron su 16º partido en los últimos 20. Julius Randle, con 30 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias, y Jalen Brunson, con 30 puntos, dirigieron el triunfo de los Knicks. En los Nets el mejor fue Mikal Bridges con 36 puntos.

Jalen Brunson (30 PTS) and Julius Randle (30 PTS) were a DYNAMIC DUO in the Knicks' win against the Nets! #NBARivalsWeekpic.twitter.com/7VyFim7I02 — NBA (@NBA) January 24, 2024

Indiana Pacers, 109 - Denver Nuggets, 114

Nikola Jokic firmó el decimotercer triple doble de su temporada y sacó de apuros a los Nuggets en el campo de los Pacers con 31 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias. Jamal Murray también aportó 31 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias para Denver. Los Pacers pagaron su modesto 5 de 21 en triples. Su máximo anotador fue Miles Turner, con 22 puntos. Pascal Siakam metió 16 y capturó 10 rebotes.

Nikola Jokic and Jamal Murray filled the box score in the Nuggets' comeback win in Indy!



Joker: 31 PTS, 13 REB, 10 AST

Murray: 31 PTS, 8 REB, 7 AST pic.twitter.com/n0CKDx51R6 — NBA (@NBA) January 24, 2024

Oklahoma City Thunder, 111 - Portland Trail Blazers, 109

Un tiro en suspensión de Jalen Williams (19 puntos) a tres segundos del final le dio a los Thunder un trabajado triunfo en casa contra los Trail Blazers, lo que les permitió alcanzar a los Minnesota Timberwolves en la cima de la Conferencia Oeste. Shai Gilgeous Alexander brilló con 33 puntos, 6 rebotes y 10 asistencias para Oklahoma. El novato Scoot Henderson fue el mejor de Portland con 19 puntos y 7 asistencias.

J DUB TAKES THE LEAD WITH 2 SECONDS LEFT ??@okcthunder - 111@trailblazers - 109



Trail Blazers-Thunder | Live on the NBA App

?? https://t.co/dyOVhgmWm1pic.twitter.com/NdAHUBYAw3 — NBA (@NBA) January 24, 2024

New Orleans Pelicans, 153 - Utah Jazz, 124

Los Pelicans anotaron 153 puntos, un récord en la historia de la franquicia, impulsados por los 33 puntos y nueve triples de CJ McCollum. Los de New Orleans tuvieron un 57 % de acierto en tiros de campo y un 50 % en triples (23 de 46). En los Jazz, Collin Sexton fue el líder anotador con 22 puntos.