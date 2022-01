Calderón regresa a los Cleveland Cavaliers como consejero

Los Cleveland Cavaliers anunciaron este viernes que José Calderón, que jugó en ese equipo en la temporada 2017-2018, regresará a la franquicia como consejero especial de la directiva.

Calderón se reencontrará en Cleveland (EE.UU.) con Ricky Rubio, antiguo compañero de selección española y que ahora se está recuperando de la rotura del ligamento cruzado anterior que sufrió el pasado 29 de diciembre.

OFFICIAL: ?#Cavs hire José Calderón as Special Advisor to the Front Office.



DETAILS: https://t.co/yeNFm8jGSMpic.twitter.com/BYGtUHVMTH