Boston saca billete para el playoff; Oklahoma aprovecha la baja de Doncic

Boston Celtics, 127 - Phoenix Suns, 112

Con 30 victorias y solo 3 derrotas en el TD Garden, los Celtics volvieron a demostrar su fortaleza en Boston sometiendo a los Suns con 37 puntos de Jaylen Brown y un 25 de 50 en triples entre todo el equipo. Jayson Tatum le apoyó con 26 puntos y Al Horford destacó con 24 puntos y supliendo a la perfección a Porzingis. Devin Booker (23 puntos y 7 asistencias) fue el máximo anotador de unos Suns con 20 puntos de Kevin Durant y 22 de Bradley Beal. Los Celtics ya son equipo de playoff matemáticamente con un récord de 52-14.

Jaylen Brown put on a show to help the Celtics clinch their playoff spot in the East ??



?? 37 PTS

?? 5 REB

?? 5 3PM

?? W pic.twitter.com/t23rCSyDPI — NBA (@NBA) March 15, 2024

Oklahoma City Thunder, 126 - Dallas Mavericks, 119

Los Mavericks rompieron su racha de cuatro triunfos seguidos cayendo en Oklahoma sin Doncic, pero con un gran Kyrie Irving (36 puntos y 12 asistencias). Perdieron además por lesión en el tobillo a Josh Green. Shai Gilgeous-Alexander (31 puntos y 9 rebotes) encabezó a unos Thunder con todo su quinteto titular en dobles dígitos de anotación y que retomaron el primer puesto del Oeste empatados con los Denver Nuggets (46-20).

SGA tallied his 49th game this season of 30+ PTS to give the Thunder the top seed in the West ??



31 PTS | 9 REB | 5 AST | 2 STL | W pic.twitter.com/HkXtRPETQa — NBA (@NBA) March 15, 2024

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Milwaukee Bucks, 114 - Philadelphia 76'ers, 105

Giannis Antetokounmpo (32 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias) puso la firma a una derrota más de unos Sixers que, sin Joel Embiid, siguen desinflándose y han perdido cinco de sus últimos seis partidos. Tyrese Maxey (30 puntos) se colocó al frente de los de Filadelfia.

Giannis put together a dominant performance in the Bucks' comeback victory against the Sixers ??



32 PTS | 11 REB | 7 AST pic.twitter.com/cWHbIhCdpI — NBA (@NBA) March 15, 2024

Chicago Bulls, 111 - Los Ángeles Clippers, 126

Paul George rozó la perfección con 28 puntos y 11 de 12 en tiros de campo y Kawhi Leonard contribuyó con 27 puntos en el contundente triunfo de los Clippers en Chicago. Los Bulls pagaron el desgaste de energías físicas y mentales del miércoles en la victoria en la prórroga ante los Indiana Pacers. DeRozan fue el líder anotador de Chicago con 21 puntos.

Paul George and Kawhi Leonard led the charge in the Clippers win against the Bulls!



George: 28 PTS, 7 AST, 6 3PM

Leonard: 27 PTS, 5 REB, 2 3PM pic.twitter.com/hD52c376uk — NBA (@NBA) March 15, 2024

Portland Trail Blazers, 93 - New York Knicks, 105

Dos triunfos en dos partidos desde que volvió OG Anunoby (12 puntos y 9 rebotes) de su lesión llevan los Knicks, que esta vez vencieron en Portland con un partidazo de Jalen Brunson (45 puntos). Los neoyorquinos han encadenado cuatro partidos dejando a sus rivales por debajo de 100 puntos. Deandre Ayton (31 puntos y 14 rebotes) fue el mejor de los Blazers.

Jalen Brunson was in his bag dropping 45 PTS to carry the Knicks to the win against Portland ???? pic.twitter.com/B0gu5zNrJ1 — NBA (@NBA) March 15, 2024

Houston Rockets, 135 - Washington Wizards, 119

37 puntos y 8 rebotes aportó Jalen Green en unos Rockets con cuatro triunfos seguidos para vencer a unos Wizards (11-55) que empiezan a perder terreno con los Detroit Pistons (12-53) por no acabar con el peor balance de la liga. Jordan Poole (25 puntos) lideró a Washington.