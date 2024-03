Boston y Milwaukee ganan y siguen en lo más alto del Este; Orlando castiga a Memphis

Los Boston Celtics (58-16) evitaron perder por primera vez esta temporada tres partidos consecutivos al vencer a los New Orleans Pelicans (45-29), que empezaron ganaron, pero tuvieron un pésimo tercer cuarto con solo 11 puntos. El mejor jugador de los Celtics fue Jayson Tatum con 23 puntos y 9 rebotes, mientras que Kristaps Porzingis firmó un doble-doble con 19 puntos y 10 rebotes.

Para los Pelicans destacó Zion Williamson con 25 puntos y 9 rebotes. CJ McCollum sobrepasó los 14.000 puntos en la NBA tras anotar 24 ante Boston. Los Celtics, matemáticamente primeros del Este, también están a punto de asegurarse terminar la temporada regular como el mejor equipo de la liga, mientras que los Pelicans pese a la derrota mantienen la quinta plaza del Oeste.

Los Atlanta Hawks (34-40) no pudieron repetir ante los Milwaukee Bucks (47-27) la hazaña de las últimas dos fechas, en las que derrotaron a los Boston Celtics, el mejor equipo de la liga, por partida doble. Giannis Antetokounmpo hizo un gran partido para los Bucks, con 36 puntos, 16 rebotes y 8 asistencias. No tan lejos de los números del griego estuvo para los Hawks el serbio Bogdan Bogdanovic, que firmó 38 puntos y 10 rebotes. 20 tantos, 8 rebotes y 12 asistencias firmó para Atlanta Dejounte Murray.

