Boston y Dallas vuelven en plena forma del All-Star; otro triple-doble para la historia de Jokic

Chicago Bulls, 112 - Boston Celtics, 129

Derrick White (28 puntos) se colocó al frente de unos Celtics muy corales con 25 puntos de Jayson Tatum y 21 de Jaylen Brown y con un enorme acierto desde el triple (23 de 47). Nikola Vucevic (22 puntos y 14 rebotes) fue el más destacado de unos Bulls que no pudieron aguantar el ritmo de Boston en la segunda mitad.

Dallas Mavericks, 123 - Phoenix Suns, 113

Luka Doncic (41 puntos, 9 rebotes y 11 asistencias) y Kyrie Irving (29 puntos) se dieron la mano en unos Mavericks en racha y que escalaron hasta el sexto puesto del Oeste a costa de unos Suns que cayeron a la séptima posición, que tiene como castigo el 'play-in'. Sin el lesionado Bradley Beal, los Suns tuvieron como referentes a Devin Booker (35 puntos y 8 asistencias) y Kevin Durant (23 puntos y 6 rebotes).

Luka and Kyrie put on a SHOW as the Mavs win their 7th in a row ????



Luka: 41 PTS, 6 3PM, 9 REB, 11 AST, 4 STL

Kyrie: 29 PTS, 5 3PM, 5 REB pic.twitter.com/NrhY04j4Mb — NBA (@NBA) February 23, 2024

Cleveland Cavaliers, 109 - Orlando Magic, 116

Los Cavaliers acusaron la ausencia de Donovan Mitchell y perdieron en casa contra unos Orlando Magic con un gran 14 de 25 en triples y encabezados por Moritz Wagner con 22 puntos y 7 rebotes saliendo desde el banquillo. Darius Garland, Max Strus y Jarrett Allen aportaron 18 puntos por cabeza en Cleveland.

Denver Nuggets, 130 - Washington Wizards, 110

Un monumental Nikola Jokic hizo historia al convertirse en el tercer jugador (junto a LeBron James y Russell Westbrook) en conseguir al menos un triple-doble contra todos y cada uno de los equipos de la NBA. Además, el serbio es el primero en la NBA en lograr 21 puntos, 19 rebotes y 15 asistencias con un 100 % en tiros de campo (anotó los 10 que intentó). Kyle Kuzma (31 puntos y 12 rebotes) no pudo evitar la novena derrota seguida de unos Wizards a la deriva.

WHAT A STAT LINE FROM THE JOKER ??



21 PTS | 10-10 FGM | 19 REB | 15 AST pic.twitter.com/kAXRIgV7ig — NBA (@NBA) February 23, 2024

Sacramento Kings, 127 - San Antonio Spurs, 122

Devin Vassell (32 puntos y 7 asistencias) y Victor Wembanyama (19 puntos y 13 rebotes) no fueron suficiente para que los Spurs cantaran victoria en Sacramento. De'Aaron Fox (28 puntos y 9 asistencias) y Domantas Sabonis (triple-doble con 22 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias) tomaron las riendas de los Kings.

Golden State Warriors, 128 - Los Ángeles Lakers, 110

Nueve triunfos en sus últimos once partidos acumulan unos Warriors que han vuelto a sonreír y que contaron con un Stephen Curry estupendo con 32 puntos (6 de 13 en triples) y 8 asistencias. Sin LeBron James por molestias en el tobillo, los Lakers perdieron frente a un rival directo en el 'play-in' del Oeste pese a los 27 puntos y 15 rebotes de un voluntarioso Anthony Davis.

Stephen Curry was ON FIRE in Golden State's win against the Lakers ??



32 PTS | 8 AST | 6 3PM | 3 STL pic.twitter.com/fROYCO4386 — NBA (@NBA) February 23, 2024

Philadelphia 76'ers, 96 - New York Knicks, 110

Aunque todavía siguen con bajas importantes como Julius Randle u OG Anunoby, los Knicks demostraron que el parón del All-Star les vino muy bien para recuperar efectivos y rompieron su preocupante racha de cuatro derrotas seguidas. Jalen Brunson (21 puntos y 12 asistencias) destacó en un Knicks que ya ganaban de 26 puntos antes del descanso. Tyrese Maxey (35 puntos y 6 rebotes) no pudo evitar una nueva decepción de unos Sixers aún sin el lesionado Joel Embiid y en los que debutó Kyle Lowry (11 puntos).

Oklahoma City Thunder, 129 - Los Ángeles Clippers, 107

El potente duelo entre el segundo del Oeste (los Thunder) y el tercero (los Clippers) se lo acabó embolsando Oklahoma City con autoridad y de la mano de Shai Gilgeous-Alexander (31 puntos y 8 asistencias). Todo el quinteto local terminó con dobles dígitos de anotación. Kawhi Leonard (20 puntos) fue el referente de los angelinos.

SGA was unstoppable in the Thunder's win over the Clippers ??



31 PTS | 8 AST | 3 3PM | 2 BLK pic.twitter.com/8t6mcHDbkv — NBA (@NBA) February 23, 2024

New Orleans Pelicans, 127 - Houston Rockets, 105

Cuatro victorias seguidas llevan unos Pelicans que superaron sin problemas a los Rockets gracias a los 28 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias de CJ McCollum y los 27 puntos y 9 asistencias de Zion Williamson. Amen Thompson (22 puntos) fue el más productivo de unos Rockets que siguen desinflándose en el Oeste.

Indiana Pacers, 129 - Detroit Pistons, 115

Tras acoger el All-Star de este año, Indianápolis volvió a la actividad de sus Pacers con una victoria ante unos Pistons que siguen hundidos y que no aprovecharon los 30 puntos y 8 asistencias de Cade Cunningham. Tyrese Haliburton (25 puntos y 13 asistencias) marcó el paso de Indiana.

Utah Jazz, 107 - Charlott Hornets, 115

La fecha límite de traspasos de la NBA dejó a Jazz y Hornets en situaciones opuestas, ya que Utah ha encadenado cinco derrotas seguidas y Charlotte ha resucitado con cuatro triunfos consecutivos. Miles Bridges (26 puntos y 14 rebotes) lideró a los Hornets mientras que Lauri Markkanen (21 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias) hizo lo propio en los Jazz.

Toronto Raptors, 121 - Brooklyn Nets, 93

Los Raptors ahondaron en la crisis de unos Nets en los que debutó como técnico interino Kevin Ollie pero que sufrieron su sexta derrota en sus últimos siete partidos. Gary Trent Jr. (25 puntos) y Mikal Bridges (21 puntos) fueron los máximos anotadores de Toronto y Brooklyn, respectivamente.