Boston asalta Atlanta; Golden State no puede con Phoenix pese a los 50 puntos de Curry

Atlanta Hawks, 101 - Boston Celtics, 126

Con ocho victorias seguidas y consolidados como el equipo que mejor ha arrancado esta temporada, los Boston Celtics asaltaron Atlanta con Jaylen Brown (22 puntos) al frente de un esfuerzo colectivo y muy coral (siete jugadores por encima de los 10 puntos) en el que también brilló Jayson Tatum (19 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias)

Trae Young (27 puntos y 9 asistencias) y Dejounte Murray (19 puntos) fueron los mejores de un conjunto local que estuvo a merced de los Celtics de principio a final.

Phoenix Suns, 130 - Golden State Warriors, 119

Ni con 50 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias de Stephen Curry pudieron los Golden State Warriors derrotar a domicilio a los Phoenix Suns, por lo que los actuales campeones de la NBA llevan un espeluznante 0-8 esta temporada fuera de casa.

Stephen Curry put on a SCORING CLINIC tonight, putting up a 50 BALL on 60.7% shooting and knocking down 7 triples!



?? @StephenCurry30: 50 PTS, 9 REB, 6 AST, 7 3PM pic.twitter.com/0of1hi56dI — NBA (@NBA) November 17, 2022

Sin Chris Paul por cuarto partido seguido, los Suns explotaron la endeble defensa de Golden State y se dejaron llevar por Devin Booker (27 puntos y 9 asistencias), Cam Payne (29 puntos y 7 asistencias) y Mikal Bridges (a punto de triple-doble con 23 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias).

Dallas Mavericks, 92 - Houston Rockets, 101

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El español Usman Garuba, con 12 puntos (5 en 5 tiros de campo), 9 rebotes, 3 asistencias y 3 tapones en 22 minutos, fue fundamental en la inesperada victoria de los Houston Rockets ante unos Dallas Mavericks en los que Luka Doncic no jugó por descanso.

Tim Hardaway Jr. (28 puntos) fue el máximo anotador de unos Mavericks pobres en ataque (30,4 % en tiros de campo) y en los que el argentino Facundo Campazzo, que apenas había tenido oportunidades hasta ahora, jugó 23 minutos y aportó 3 puntos, 2 rebotes, 5 asistencias y 3 robos.

Toronto Raptors, 112 - Miami Heat, 104

Juancho Hernangómez también tuvo un papel protagonista en la victoria de los Toronto Raptors ante los Miami Heat, tuvo el mejor registro de +/- de su equipo con +17. Destacando sobre todo por su defensa, el español jugó 23 minutos para los Raptors y aportó 4 rebotes, una asistencia y un robo. O.G. Anunoby sumó 32 puntos y 10 rebotes en Toronto y Max Strus fue el más productivo para Miami con 20 puntos.

?? O.G. Anunoby was getting to it for the @Raptors, dropping 32 PTS (13/18 FGM) & 10 REB to lead them to victory! #WeTheNorthpic.twitter.com/T5tIMrT2DN — NBA (@NBA) November 17, 2022

Denver Nuggets, 103 - New York Knicks, 106

Con 34 puntos y 11 rebotes de Julius Randle, los New York Knicks se llevaron la victoria ante unos Denver Nuggets que estaban invictos en su cancha hasta esta noche. Sin Nikola Jokic por el protocolo de coronavirus, los Nuggets estuvieron liderados por Jamal Murray, que falló un triple sobre la bocina para forzar la prórroga y que terminó con 21 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias.

Julius Randle did it all for the @nyknicks, putting up a 30+ point double-double and making hustle plays late to secure the win! #NewYorkForever



?? @J30_RANDLE: 34 PTS, 11 REB, 4 AST, 4 STL pic.twitter.com/MaMS31BOH8 — NBA (@NBA) November 17, 2022

New Orleans Pelicans, 124 - Chicago Bulls, 110

Los New Orleans Pelicans continúan con sus buenas sensaciones y sumaron su tercera victoria consecutiva al vencer en Chicago a unos Bulls que encadenaron su tercera derrota seguida. DeMar DeRozan (28 puntos y 7 asistencias) fue el mejor de los Bulls y CJ McCollum (23 puntos y 8 asistencias) encabezó a un quinteto de Nueva Orleans en el que todos sumaron al menos 10 puntos. Willy Hernangómez jugó 2 minutos sin dejar huella en la estadística.

Milwaukee Bucks, 113 - Cleveland Cavaliers, 98

Milwaukee y Cleveland se midieron en un duelo entre dos equipos con grandes aspiraciones en el Este y la victoria se la adjudicaron los de Antetokounmpo con una enorme actuación de Brook López (29 puntos con 7 de 9 en triples). Darius Garland y Donovan Mitchell sumaron 23 puntos por cabeza en los Cavaliers mientras que el español Serge Ibaka logró 9 puntos, 4 rebotes y una asistencia en 17 minutos para los Bucks.

Washington Wizards, 120 - Oklahoma City Thunder, 121

Un triplazo a falta de solo un segundo de un alucinante Shai Gilgeous-Alexander (42 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias) le dio el triunfo a unos Oklahoma City Thunder que este año van en serio y que cortaron la racha de cuatro triunfos consecutivos de los Wizards. Kristaps Porzingis (27 puntos y 9 rebotes) destacó en el equipo de la capital estadounidense, que llegó a ganar por 17 puntos antes del descanso.

SGA followed up his back-to-back 37-point games with 42 points and a game-winner in the @okcthunder win! #ThunderUp



? @shaiglalex: 42 PTS, 6 REB, 7 AST ? pic.twitter.com/oLjmXGAhQj — NBA (@NBA) November 17, 2022

Orlando Magic, 108 - Minnesota Timberwolves, 126

Anthony Edwards (35 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias) y Karl-Anthony Towns (30 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias) comandaron la cómoda victoria de los Minnesota Timberwolves en Orlando. Bol Bol (26 puntos y 12 rebotes) fue el más destacado de unos Magic con un triste 9 de 35 en triples.

Anthony Edwards had it going from the start, dropping 19 PTS in Q1 on the way to a season-high 35 PTS in the @Timberwolves win!



?? @theantedwards_: 35 PTS, 8 REB, 6 AST, 2 STL, 7 3PM pic.twitter.com/7jviZLbIb7 — NBA (@NBA) November 17, 2022

Charlotte Hornets, 113 - Indiana Pacers, 125

Tyrese Haliburton (22 puntos y 11 asistencias) lideró a los Indiana Pacers en su victoria a domicilio ante unos Charlotte Hornets que solo han ganado uno de sus últimos diez partidos. LaMelo Ball (26 puntos y 6 asistencias) fue el más destacado de los Hornets.