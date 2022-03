Booker tumba a los Nuggets con 49 puntos; Memphis no necesita a Morant; se aprieta el Este

Denver Nuggets, 130 - Phoenix Suns, 140

Un monumental Devin Booker, con un doble doble de 49 puntos y 10 asistencias, dio a los Suns un triunfo por 140-130 en la visita a los Denver Nuggets, en el quinto aniversario de sus 70 puntos endosados a los Boston Celtics. Booker volvió a liderar a los Phoenix Suns (60-14), en los que Chris Paul regresó con 17 puntos y 13 asistencias tras más de un mes de baja por una fractura en un dedo de una mano.

?? @DevinBook's SEASON-HIGH leads the @Suns to win No. 60, clinching the best record in the NBA!



49 points

16-25 shooting

10 assists

3 steals pic.twitter.com/iDvNrM5zjL — NBA (@NBA) March 25, 2022

El equipo de Arizona confirmó su poderío con una victoria en una de las pistas más complicadas de la NBA y alimentó su candidatura para el título, después de que los Milwaukee Bucks se lo negaran en las finales del año pasado. Los Nuggets estuvieron liderados por Nikola Jokic (28 puntos), Bones Hyland (23 puntos) y Aaron Gordon (21 puntos).

Milwaukee Bucks, 114 - Washington Wizards, 102

Sin el griego Giannis Antetokounmpo ni Khris Middleton, los Bucks triunfaron ante los Wizards con Jrue Holiday que lideró, con 24 puntos y 10 asistencias al equipo. El español Serge Ibaka anotó 11 puntos y capturó 5 rebotes y contribuyó en un triunfo que relanza a los Bucks en la pelea por la primera plaza, gracias también a las dos derrotas consecutivas sufridas por los Miami Heat.

Los Wizards, que se han derrumbado en el tramo final de la temporada tras la lesión de Bradley Beal, estuvieron dirigidos por el base suplente Ish Smith con 17 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias.

Toronto Raptors, 117 - Cleveland Cavaliers, 104

Los Toronto Raptors sellaron un triunfo trascendental para reabrir la pelea para el billete directo para los "playoff", al imponerse por 117-104, y están ahora empatados con 41 victorias y 32 derrotas con su rival de esta noche. Pascal Siakam fue el líder de los Raptors, con sus 35 puntos.

Pascal Siakam ties his season high in scoring and career high in threes as the @Raptors grab the win!



35 points

6-7 from deep pic.twitter.com/SqrfchFwe3 — NBA (@NBA) March 25, 2022

Los Cavaliers han pagado sus numerosas lesiones y el buen estado de los canadienses y los Celtics y pueden perder una plaza de playoff que han ocupado durante toda la temporada. Darius Garland fue el mejor de los de Cleveland con 18 puntos y 10 asistencias.

New Orleans Pelicans, 126 - Chicago Bulls, 109

La victoria de los Raptors aumentó los problemas de los Bulls, que tras saborear el liderato del Este en febrero, se ven ahora involucrados en la pugna para estar directamente en los 'playoff'. El equipo de Billie Donovan, que no pudo contar con DeMar DeRozan, selló 39 puntos con Zack LaVine, pero se rindió en el campo de los New Orleans Pelicans ante los 30 puntos de Davonte' Graham y los 25 de CJ McCollum.

Los Pelicans, que siguen sin Zion Williamson, alcanzaron a Los Ángeles Lakers en zona de 'play-in'. Se medirían precisamente con el equipo de LeBron en busca de un billete para los 'playoff'. Willy Hernángomez aportó 6 puntos y 2 rebotes en 13 minutos sobre la cancha.

Memphis Grizzlies, 133 - Indiana Pacers, 103

Los Grizzlies saben sobrevivir sin Ja Morant. El equipo de Memphis arrolló a los Pacers con un monumental Desmond Bane, quien anotó 30 puntos con doce de quince en tiros y cinco triples, y selló su clasificación matemática para los 'playoff'. La baja de Morant no impidió a los Grizzlies seguir ganando confianza con 16 victorias en sus 18 partidos disputados sin su estrella en la pista.

?? 30 points for Desmond Bane

?? 12-15 shooting@DBane0625 and the @memgrizz clinch the #NBAPlayoffs presented by Google Pixel! pic.twitter.com/F2vJolYkni — NBA (@NBA) March 25, 2022