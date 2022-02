Booker, Paul y sus Suns siguen imparables; Chicago vuelve a lo más alto del Este

Phoenix Suns, 121 - Brooklyn Nets, 111

Devin Booker (35 puntos y 6 rebotes), Chris Paul (20 puntos y 14 asistencias) y Mikal Bridges (27 puntos y 8 rebotes) formaron el trío estelar de unos Phoenix Suns implacables y que ganaron con solvencia a los Brooklyn Nets para mantenerse como el mejor equipo de la NBA esta temporada con una marca de 41-9.

Sin el lesionado Kevin Durant pero con James Harden de vuelta, Irving (26 puntos) y el propio Harden (22 puntos y 10 asistencias) destacaron en unos Nets (29-21) que empiezan a descolgarse de lo más alto del Este tras perder el quinto partido consecutivo.

San Antonio Spurs, 120 - Golden State Warriors, 124

Los San Antonio Spurs desaprovecharon una magnífica ocasión de vencer a los Golden State Warriors y tiraron por la borda una ventaja de 17 puntos en el tercer cuarto para terminar cayendo por culpa de un triple de Jordan Poole (31 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias) a falta de 20 segundos para el final del encuentro. Los Warriors (39-13) jugaron sin Stephen Curry, Klay Thompson y Andrew Wiggins.

Dejounte Murray (27 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias) fue el mejor de unos Spurs en los que Kendall Johnson hizo 21 puntos y en los que Juancho Hernángomez no disputó ni un solo minuto.

Toronto Raptors, 110 - Miami Heat, 106

Los Toronto Raptors se impusieron a domicilio a los Miami Heat la pasada semana en un épico partido que se resolvió tras tres prórrogas y esta noche, ya de vuelta en Canadá, volvieron a tumbar al equipo de Jimmy Butler con un encuentro que también se decidió en los últimos minutos. Gary Trent Jr. (33 puntos) lideró la remontada junto a Fred Van Vleet (21 puntos) y Paskal Siakam (16 puntos y 14 rebotes).

Los Heat, encabezados por Bam Adebayo (32 puntos y 11 rebotes), solo metieron el 26,7 % de sus triples (8 de 30) y han perdido sus últimos tres encuentros. Jimmy Butler hizo 16 puntos, 8 rebotes y 12 asistencias.

Chicago Bulls, 126 - Orlando Magic, 115

Los Chicago Bulls recuperaron el liderato del Este tras vencer a unos Orlando Magic que siguen siendo colistas en esa misma conferencia. DeMar DeRozan (29 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias) y Zach LaVine (26 puntos y 5 rebotes) fueron los máximos anotadores en los Bulls que tienen una marca de 32-18.

En tanto que Wendell Carter Jr. (24 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias) sobresalió en los Magic (11-41), que siguen siendo el peor equipo de la NBA, junto a Cole Anthony (20 puntos y 9 asistencias).

Milwaukee Bucks, 112 - Washington Wizards, 98

Un triple-doble de Giannis Antetokounmpo (33 puntos, 15 rebotes y 11 asistencias) fue demasiado para unos Washington Wizards en depresión y que, con su derrota ante los Milwaukee Bucks, han perdido sus últimos seis encuentros. Jrue Holiday le ayudó con 22 pountos y Bobby Portis hizo otros 17 tantos.

Kyle Kuzma (25 puntos y 11 rebotes) guió a unos Wizards que jugaron sin su gran estrella Bradley Beal. Montrez Harrell firmó 20 puntos desde el banquillo.

Minnesota Timberwolves, 130 - Denver Nuggets, 115

Los Minnesota Timberwolves frenaron en seco a unos Denver Nuggets que llegaban lanzados con cinco victorias consecutivas, y se impusieron con mucha claridad en un partido que llegaron a gobernar por 30 puntos en el último cuarto. Karl-Anthony Towns brilló en los Wolves (24 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias).

El líder de los Nuggets fue un día más el serbio Nikola Jokic (21 puntos, 16 rebotes y 8 asistencias), pero estuvo muy solo en ataque.

Detroit Pistons, 101 - New Orleans Pelicans, 111

Brandon Ingram (26 puntos) regresó tras su lesión y se puso al frente de unos New Orleans Pelicans que remontaron en el último cuarto a los Detroit Pistons. El español Willy Hernangómez, que atraviesa un momento dulce consiguió 11 puntos, 4 rebotes, una asistencia y un robo en 16 minutos. Los de Detroit tuvieron a Cory Joseph (18 puntos) como su máximo anotador.