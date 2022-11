Ben Simmons regresa a Filadelfia con pitos y derrota; los Kings mantienen su gran racha

Aunque no pudieron contar por lesión con Joel Embiid, James Harden y Tyrese Maxey, los Sixers vencieron a los Brooklyn Nets en el primer partido de Ben Simmons de vuelta en Filadelfia tras su extraño e interminable culebrón de la temporada pasada. Abucheado en cada acción por la afición local, el base consiguió 11 puntos, 7 rebotes y 11 asistencias.

Tobias Harris (24 puntos y 6 rebotes) lideró una soberbia actuación coral de los Sixers mientras que Kevin Durant, con 20 puntos y 6 rebotes, se quedó por primera vez en toda la temporada por debajo de los 25 puntos. Kyrie Irving fue el mejor de los Nets con 23 puntos.

Con 37 puntos (11 de 17 en tiros, 15 de 16 desde la línea de personal), 21 rebotes, 2 asistencias, 5 tapones y 5 robos, Anthony Davis se unió a Bob McAdoo (1974) como el único jugador en toda la historia de la NBA que consigue en un partido más de 30 puntos, 20 rebotes, 5 tapones y 5 robos.

Anthony Davis was unbelievable tonight, posting his FOURTH 30+ point and 15+ rebound game in a row.



He becomes only the second Laker in history to record 35+ PTS, 20+ REB, and 5+ BLK in a game, joining Kareem Abdul-Jabbar (5 times). pic.twitter.com/BFZULyfR81