La bancarrota de FTX mete en problemas a los Miami Heat

Los Miami Heat anunciaron que cambiarán el nombre de su estadio FTX Arena después de que esta plataforma de criptomonedas se declarara en bancarrota este viernes. "Las informaciones sobre FTX y sus afiliados son extremadamente decepcionantes", dijeron los Heat en un comunicado junto al condado de Miami-Dade.

En este sentido, el condado y los Heat aseguraron que han tomado la decisión de "finalizar" sus negocios de forma inmediata con FTX. "Trabajaremos juntos para encontrar un nuevo socio para el nombre del estadio", cerraron.

Miami-Dade County and the Miami HEAT have released the following statement pic.twitter.com/ERZo1IsZ2o