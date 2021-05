Así quedan los playoffs por el título de la NBA

El cuadro de los 'playoffs' de la NBA ya está completo después de que Memphis Grizzlies hayan capturado la última plaza de la Conferencia Oeste deshaciéndose de Golden State Warriors (112-117), derrotados en la prórroga pese a los 39 puntos de Stephen Curry.

