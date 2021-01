Así fue la noche en la NBA: Jazz suma y sigue; derrota de Clippers y Wall se impuso a Westbrook

La jornada de la NBA, que quedó reducida a solo tres partidos, tuvo al Utah Jazz como protagonista al ampliar su racha triunfal y registró además la derrota de Los Ángeles Clippers y el duelo John Wall-Russell Westbrook.

La jornada estuvo impregnada por el recuerdo de los jugadores y exjugadores a la figura del exbase Kobe Bryant, de Los Ángeles Lakers, en el primer aniversario de su muerte.

El pívot francés Rudy Gobert hizo valer su poder dentro de la pintura y con un doble-doble de 18 puntos, 19 rebotes y cuatro tapones, permitieron a los Jazz ganar por 108-94 a los Knicks de Nueva York y ampliar a nueve su racha de victorias consecutivas, la mejor que hay en la NBA.

El ala-pívot Royce O'Neale anotó 20 puntos, ayudando a Utah a superar una noche poco inspirada del escolta estrella Donovan Mitchell, líder del ataque del Jazz, que acabó con apenas nueve puntos tras fallar 12 de 15 tiros de campo, pero capturó ocho rebotes, su mejor marca de la temporada.

Mientras que el veterano base Mike Conley hizo su trabajo también con un gran labor de equipo al conseguir 19 puntos, siete rebotes y cinco asistencias, que también ayudaron al triunfo de Jazz (13-4), la mejor de la División Noroeste, la segunda mejor de la Conferencia Oeste y de la liga, solo superados por Los Angeles Lakers (14-4), que descansaron.

El base Austin Rivers anotó 25 puntos como líder de Nueva York, todos en la primera mitad.

Mientras que el ala-pívot Julius Randle logró un doble-doble de 18 puntos y 10 rebotes, que no impidieron la derrota de los Knicks (8-11), la tercera consecutiva después de haber tenido racha de otros tres triunfos seguidos.

