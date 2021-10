Antetokounmpo recibe su anillo y domina a los Nets; Warriors tumba a unos Lakers sin química

El ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo aportó este martes, en el comienzo de la edición 75 de la NBA, un doble-doble (32 puntos, 14 rebotes y siete asistencias) decisivo para los campeones Milwaukee Bucks, que apisonaron por 127-104 a los Brooklyn Nets, que no tuvieron al base Kyrie Irving.

En el comienzo de la temporada 2021-2022, el Jugador Más Valioso (MVP) de la pasada final anotó hoy 12 de 25 tiros de campo, incluido un triple en cuatro intentos.

El alero estrella Kevin Durant lideró a los Nets con un doble-doble de 32 puntos y 11 rebotes. El veterano base, el australiano Patty Mills, que debutó con los Nets como reserva, anotó 21 puntos al estar perfecto 7 de 7 en los tiros desde fuera del perímetro.

Por otra parte, el base titular de los Milwaukee Bucks, Jrue Holiday, abandonó el partido al sufrir una magulladura en el talón derecho.

?? 32 points for @Giannis_An34

?? 14 rebounds, 7 assists, 2 blocks

?? @Bucks win over BKN



The reigning Finals MVP picked up where he left off. #KiaTipOff21pic.twitter.com/0delPLr09y