Anteto lidera a los Bucks ante Indiana; Westbrook y Paul George hacen inútiles los 51 puntos de Lillard

MILWAUKEE BUCKS, 117 - INDIANA PACERS, 98

Giannis Antetokounmpo volvió a mostrar de nuevo su poder dentro de la pintura y su doble-doble permitió a los Bucks de Milwaukee ganar con facilidad por 117-98 a los Pacers de Indiana en duelo de equipos punteros en el Este.

Antetokounmpo consiguió 29 puntos, 12 rebotes y cinco asistencias. El dominio del griego junto con la aportación ofensiva de Khris Middleton que anotó 27 puntos fueron las claves de la victoria de los Bucks (49-16), que rompieron una racha de dos derrotas seguidas, las primeras que habían sufrido en lo que va de temporada.

Brook López, llegó a los 13 puntos con seis rebotes y Eric Bledsoe anotó otros 12 tantos. Pau Gasol hizo su debut ante los seguidores locales del equipo de Milwaukee.

Mirotic jugó 19 minutos en los que anotó dos puntos tras encestar 1 de 6 tiros de campo, falló los tres intentos de triple y no fue a la línea de personal, capturó seis rebotes, todos defensivos, dio una asistencia, recuperó un balón, puso un tapón y le señalaron una falta.

Mientras que Gasol, que jugó su segundo partido, el primero en Milwaukee recibió 11 minutos por parte del entrenador de los Bucks, Mike Budenholzer, y fue recibido con una gran ovación por los aficionados locales.

Gasol cumplió con un punto, el primero que consigue como nuevo jugador de los Bucks, desde la línea de personal (1-2) y falló el único tiro que hizo a canasta, que fue un intento de triple, capturó cinco rebotes, puso un tapón, perdió un balón y le señalaron una falta personal.

"He llegado para contribuir al equipo y eso es lo que he hecho esta noche, por lo que me siento contento en todos los aspectos", declaró Gasol al concluir el partido que se disputó en el Fiserv Forum de Milwaukee, con un lleno en las gradas de 17.884 espectadores. "El recibimiento ha sido especial para mi y espero ir a más con mi contribución en cada partido".

El pívot Myles Turner logró un doble-doble de 22 puntos y17 rebotes como líder de los Pacers (42-24), que perdieron el segundo partido en los últimos tres disputados, pero siguen terceros en la Conferencia Este. Bojan Bogdanovic consiguió 17 puntos.





PORTLAND TRAIL BLAZERS, 121 - OKLAHOMA CITY THUNDER, 129

Russell Westbrook y Paul George se combinaron con 69 puntos y ayudaron a los Thunder de Oklahoma City a vencer a domicilio en la prórroga por 121-129 a los Trail Blazers de Portland.

Westbrook aportó 37 puntos, siete rebotes, tres asistencias y perdió ocho balones. Mientras que George, que protagonizó un enfrentamiento con el pívot bosnio Jusuf Nurkic, que le costó la expulsión al jugador de los Trail Blazers en los últimos segundos del tiempo reglamentario, logró un doble-doble de 32 puntos y 14 rebotes.

Westbrook anotó un triple en la prórroga para poner el parcial de 117-118 y luego dos tiros libres con los que los Thunder incrementaron la ventaja. Un segundo punto desde la línea de personal de George y otra penetración de su compañero dejaron un marcador de 117-123 que fue ya irremontable por parte de los Trail Blazers.

Jerami Grant llegó a los 14 tantos, los mismos que aportó el base alemán Dennis Schroder y el pívot neozelandés Steven Adams consiguió otros 12 puntos, que aseguraron la victoria de los Thunder (40-25) que barrieron 4-0 la serie que de esta temporada entre ambos equipos.

Lillard, que anotó 51 puntos y repartió 9 asistencias, gracias a 15 de 28 tiros de campo y 18 de 20 desde la línea de personal fue el líder de los Trail Blazers (39-26), que perdieron el segundo partido consecutivo. CJ McCollum aportó 25 puntos y Nurkic logró un doble-doble de 13 tantos y 17 rebotes.