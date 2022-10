Aldama se luce con Memphis; Murray y Leonard vuelven tras sus graves lesiones; Ben Simmons debuta con los Nets

El español Santi Aldama se lució este lunes en el segundo partido de pretemporada de los Memphis Grizzlies y sumó 21 puntos y 6 rebotes en la victoria de su equipo ante los Orlando Magic (109-97). De 21 años, Aldama logró 4,1 puntos, 2,7 rebotes y 0,7 asistencias en 11,2 minutos de media por encuentro en su primer curso en la NBA.

Aldama, que afronta su segundo año en la NBA, formó parte este lunes del quinteto titular, jugó 24 minutos y tuvo un gran acierto de cara a canasta (7 de 9 en tiros de campo, incluyendo un 4 de 5 en triples, y 3 de 4 desde la línea de personal). El español fue el segundo máximo anotador de su equipo solo por detrás de la gran estrella de los Grizzlies, Ja Morant (22 puntos, 4 rebotes, 7 asistencias y 3 robos).

Kawhi Leonard y Jamal Murray regresan tras una temporada en blanco

Kawhi Leonard, de Los Angeles Clippers, y Jamal Murray, de los Denver Nuggets, volvieron a jugar este lunes en la pretemporada de la NBA tras más de un año fuera de las pistas por sus graves lesiones.

Leonard pasó por el quirófano en julio de 2021 para solucionar sus problemas en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y no jugó ni un encuentro de la pasada temporada. Ya recuperado para unos Clippers que se postulan como una gran amenaza en la Conferencia Oeste, Leonard consiguió este lunes 11 puntos (3 de 8 en tiros), 4 rebotes, 2 asistencias y 2 robos en 16 minutos en la victoria en el primer partido de pretemporada de los Clippers ante los Portland Trail Blazers (102-97).

Some of the best plays from Kawhi Leonard's first game back in 476 days

Damian Lillard, que no jugó en la segunda mitad del pasado curso para recuperarse de su lesión en los abdominales, fue el máximo anotador de los Blazers con 16 puntos (5 de 13 en tiros), 3 rebotes, 2 asistencias y un robo en 23 minutos sobre la pista.

Por su parte, Jamal Murray, que también se quedó en blanco el año pasado por una lesión en el ligamento cruzado anterior, regresó este lunes a la cancha y aportó 10 puntos (4 de 7 en tiros), 2 rebotes y 2 asistencias en 15 minutos con los Nuggets. Denver cayó por 101-112 ante los Oklahoma City Thunder en un encuentro en el que el serbio Nikola Jokic, MVP de las dos últimas temporadas, consiguió 2 puntos (0 de 1 en tiros a canasta), 5 rebotes, 3 asistencias y 2 robos en 15 minutos.

After 539 days, Jamal Murray is back.

Ben Simmons debuta con los Nets

Ben Simmons debutó este lunes con los Brooklyn Nets en la derrota en su primer partido de pretemporada precisamente ante su exequipo, los Philadelphia 76ers (108-127).

Tras un enorme y extraño culebrón que le mantuvo fuera de las pistas durante toda la pasada temporada y que le llevó de Filadelfia a Brooklyn, Simmons volvió a jugar este lunes quince meses después y logró 6 puntos (3 de 6 en tiros), 4 rebotes, 5 asistencias y un robo frente a 2 pérdidas en 19 minutos sobre la pista.

El australiano mantuvo el curso pasado un duro y abierto enfrentamiento con los Sixers, sobre todo por sus controvertidas decisiones en los playoffs y su nulo tiro exterior, y finalmente se marchó a los Nets en febrero a cambio de un James Harden que también había tenido sus más y sus menos en Brooklyn.

Simmons formó parte este lunes del quinteto titular de los Nets junto a Kevin Durant (13 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias en 19 minutos) y Kyrie Irving (9 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias y 3 robos también en 19 minutos). En los Sixers no jugaron sus dos grandes referentes: Joel Embiid y James Harden.

Los Lakers, humillados por los Sacramento Kings

Los Ángeles Lakers arrancaron este lunes su pretemporada con una derrota en casa y por 30 puntos de diferencia ante los Sacramento Kings (75-105). Los angelinos iban por delante al descanso (46-41), pero se hundieron en la segunda mitad al encajar un contundente parcial de 29-64 en los dos últimos cuartos.

La buena noticia para los Lakers fue que sus tres estrellas (LeBron James, Anthony Davis y Russell Westbrook) solo jugaron en esa primera mitad en la que su equipo dominó el marcador. Con un cuarto de hora en pista por cabeza, Lebrón acabó con 4 puntos (0 de 7 en tiros), un rebote y 2 asistencias; Davis terminó con 11 puntos (4 de 9 en tiros), 11 rebotes y 2 asistencias; y Westbrook cerró su participación con 5 puntos (2 de 3 en tiros), 2 rebotes y 3 asistencias.