Un aficionado borracho obliga a detener el Kings-Jazz tras vomitar sobre la pista

La pasada madrugada los Utah Jazz se impusieron con facilidad en su visita a Sacramento por 105-123. Hubiera sido un partido más en el Gonden 1 Center de no ser por lo ocurrido en el último cuarto con un aficionado que obligó a detener el encuentro durante casi diez minutos.

Jazz/Kings game: Footage of the drunk Kings fan that puked on the court tonight ??#NBATwitter#SacramentoProudpic.twitter.com/ltKjXhO3Pkhttps://t.co/OB51PR5psz