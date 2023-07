Mirotic le cuesta al Barça 31.000 euros al día

Igor Crespo, representante del ala-pívot Nikola Mirotic, desveló que el contrato del montenegrino nacionalizado español, le devenga al Barça 31.000 euros diarios y confía en arreglar la situación creada, ya que el club azulgrana no ha comunicado oficialmente que lo ha despedido. "No me explico lo que esta pasando, nos han comunicado en público y en privado que quieren prescindir de Nikola Mirotic, pero no tenemos ninguna notificación por escrito ni nada oficial", dijo el agente en unas declaraciones a RAC1.

Se da la circunstancia de que Crespo también es el representante de Juancho Hernángomez, pretendido por el Barça, una operación que quiere supeditar a la de Mirotic, según se desprende de sus declaraciones. "Sobre Juancho solo hay interés, no hay ninguna oferta", dijo Crespo, quien aseguró que lo que primero que hay que hacer es "cerrar los frentes abiertos", por lo que "una vez resuelta la situación de Nikola, se puede hablar de cualquier cosa".

Igor Crespo recordó que Mirotic es jugador del Barça y tiene dos años más de contrato. "La última comunicación que tuvimos con el club fue el 28 de junio y por mi parte. Llamé al club para preguntar qué intención tenían y me comentaron que se comunicarían conmigo en breve y no he vuelto a saber nada curiosamente hasta ayer por la noche, cuando se anunció que iba a dar esta entrevista", afirmó.

El representante desveló que el contrato de Mirotic es escalonado. El primer año jugó por el 20% de la media del mismo, el segundo año por el 50%, el tercero por el 75% y ahora quedan los dos últimos años. "Lo que no parece lógico es beneficiarse de los primeros cuatro años de contrato, en los que el jugador cobra significativamente menos del valor que se fija, y después no querer pagar los dos últimos años", insistió.

Comentó que desde que llegó al Barça, hace cuatro temporadas, Mirotic ha cambiado tres veces su contrato porque "el club le ha pedido ayuda de diferentes tipos" y el último episodio fue en agosto del año pasado cuando Nikola, "proactivamente fue al club a ofrecerse para echar una mano por la situación económica (a cambiar las condiciones y ayudar al club en los términos de pago) que tenía el Barça".

Crespo no cree que sea imposible arreglar las cosas. "Que continúe en el equipo depende del Barça. No hemos firmado ni apalabrado nada con nadie, porque sigue siendo jugador del Barça. Tampoco hemos hablado con el Real Madrid", dijo el representante que no se ha planteado denunciar al club azulgrana, porque no tiene ninguna comunicación oficial con el despido.

"No tenemos ninguna prisa, cada día que pasan se devengan 31.000 euros, la prisa la debería tener el Barça. Además oficialmente no nos han dicho nada", insistió.