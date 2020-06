Pesic, a Ivanovic: "Toca un poco porque más tarde... no se sabe"

Svetislav Pesic y Dusko Ivanovic, los entrenadores de Barça y Baskonia respectivamente, protagonizaron este lunes la imagen del día en baloncesto, a un día de la gran final por el título de la Liga Endesa 2019-2020.

Los dos entrenadores posaron juntos con el trofeo que se le entregará este martes al ganador. Pesic decidió no cumplir con la superstición de no tocar el trofeo por la creencia de que 'atrae el gafe', y le dio unas palmaditas, invitándole a Ivanovic a hacer lo mismo: "Toca un poco, porque más tarde... No se sabe", decía con tono desenfadado.

Barça - Baskonia, final de la Liga Endesa El Baskonia jugará la final contra el Barcelona el próximo martes a las 20:00 tras eliminar al Valencia (73-75). El Barça ganó a San Pablo Burgos 98-84. Redacción Deportes 28 jun 2020 - 19:01

Pesic: "Vamos a dar tranquilidad, con tranquilidad se toman mejores decisiones"

En la rueda de prensa previa a la final, el entrenador del Barça pide calma a sus jugadores: "Vamos a dar a los jugadores un poco de tranquilidad, porque con tranquilidad se toman mejores decisiones en ataque y en defensa. Espero que disfrutemos un día más aquí y que celebremos todo en familia tras el partido contra el Baskonia".

"Si tienes el objetivo de ganar la Liga Endesa, automáticamente tienes suficiente motivación. Se podía ver en la preparación, con la concentración de los jugadores. Ahora es la final, un partido más, que es importante y cada uno sabe qué hacer. Tenemos jugadores con experiencia y talento para entrar al partido, no cambiaremos para la final. Será seguramente un partido de cuatro partidos consecutivos, sabemos que no podremos ganar en el primer cuarto. Si estamos concentrados, podemos ganar", insistió.

"En este equipo y en esta generación, en mis dos años aquí, cada día intentamos mantener la continuidad en la filosofía que jugamos. En esta temporada hemos jugado un baloncesto que todos reconocen, con identificación para nuestros aficionados. Ganar siempre es importante para la satisfacción y vamos a dar nuestro máximo".

Ivanovic: "Cuando vine, faltaba mentalidad y carácter, y lo hemos cambiado"

Por su parte, el entrenador de Baskonia apuesta por el carácter de la plantilla: "Vine para disfrutar y la verdad es que estoy disfrutando con estos jugadores que juegan y trabaja bien. Cuando vine tenía fe en estos jugadores y por suerte hemos podido cambiar la mentalidad y el carácter, que era lo que les faltaba cuando vine. Son muy buenos jugadores, pero les faltaba luchar 40 minutos para ganar los partido".

"Que cada jugador coja la responsabilidad un día significa que el equipo funciona muy bien y que en cualquier momento puede salir un jugador a decidir el partido".

"Cada final es diferente, sobre todo en esta competición que es totalmente diferente. Al llegar dije que me parecía como una Copa del Rey y es como una Copa del Rey. Los equipos llevamos casi tres semanas juntos entrenando y el ambientes es diferente al de una final normal de Liga", finalizó.