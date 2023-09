El Girona sorprende al Valencia en la Fonteta

VALENCIA BASKET, 85 - GIRONA, 89

El Girona se llevó este sábado un trabajada victoria en La Fonteta, escenario en el que la temporada pasada sufrió su mayor derrota, tras superar al Valencia Basket por 85-89 en un igualado partido, que motivó los primeros silbidos de los aficionados locales en el estreno de la Liga Endesa.

GRANADA, 101 - UCAM MURCIA, 104

El UCAM Murcia se impuso este sábado por 101-104 al Covirán Granada en el estreno de una nueva temporada de la Liga Endesa para ambos equipos, en un partido muy igualado y emocionante que necesitó de dos prórrogas para decantarse a favor de los visitantes.

El UCAM supo mantener mejor la tranquilidad en los instantes decisivos y aprovechó los nervios y la crispación de los locales con los árbitros para dejar el partido encarrilado (73-76 a falta de 26 segundos), pero el estadounidense Joe Thomasson forzó la prórroga (76-76) al anotar tres tiros libres seguidos.



En el tiempo extra, de nuevo partido encarrilado para los murcianos tras un 0-6 (76-82, m.42), pero espectacular respuesta de 9-0 para los granadinos (85-82, m.44), que no lo supieron cerrar y fallaron el tiro para ganar, llevando el choque a una segunda prórroga (85-85).



En el segundo tiempo extra estuvo más acertado el UCAM, que con Ennis como estrella volvió a poner el choque muy a su favor (90-96 con menos de dos minutos por delante), y esta vez no perdonó, aunque el Covirán Granada peleó hasta el final y dispuso de un último balón, que no aprovechó, para forzar la tercera prórroga.