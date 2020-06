Antonio Martín, en El Partidazo de COPE: "Que ahora haya baloncesto o fútbol, tiene más de positivo"

101 días después, la ACB ha vuelto. Con un formato exprés, pero atractivo, doce equipos se disputan el título de la Liga Endesa de la temporada 2019-20.

El Partidazo de COPE celebró este miércoles el regreso del baloncesto en nuestro país con el presidente Antonio Martín, desde Valencia, sede de este torneo: "Es una apuesta brutal. Valencia siempre ha sido ciudad de baloncesto, y el esfuerzo con esta situación, se ha multiplicado. Todo el mundo está mucho más tranquilo cuando ha llegado. Cuando dijimos que no íbamos a tirar la toalla, la primera prioridad era la sanitaria, no podíamos elegir mejor sede. Las nueve candidaturas eran buenas, pero no ha costado mucho elegir sede", recordó Antonio Martín con Juanma Castaño.

"Después de 101 días de montaña rusa, Valencia hace que podamos estar con mucha tranquilidad".

Martín recordó que el protocolo es estricto: "Los jugadores no pueden ver a sus familias ni pueden mezclarse con más gente, pero sí pueden salir a comer o cenar en sitios reservados para ellos".

Las comparaciones con la vuelta del fútbol y las conversaciones con Javier Tebas han existido: "Con Javier he hablado en estos días, pero el sistema de competición y la disciplina deportiva hace que cada uno tenga un camino distinto. Queríamos concluir la temporada de una forma atractiva", explicó.

Y ha pesar de la "situación difícil que vive el país", haber trabajado para que el baloncesto regresara, bajo su punto de vista, es bueno: "Que ahora haya fútbol o baloncesto tiene más de positivo en la balanza".

�� Antonio Martín, presidente de la @ACBCOM, en @partidazocope



�� "He hablado con @Tebasjavier sobre cómo retomar la competición, pero no tiene nada que ver finalizar @LaLiga con la ACB"



��️ ¿Puede haber público en la final? "Es complicado, lo veo difícil"#PartidazoCOPEpic.twitter.com/VdaGIil8EK — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 17, 2020

'La Fonteta' se blinda a puerta cerrada

El Pabellón Fuente de San Luis se ha cerrado al público, por protocolo: "Estamos echando de menos al público, intentamos involucrarles con acciones paralelas desde su casa, pero es duro no tenerles presentes en el evento. Pero la línea que trazamos era muy clara. No sé cómo evolucionará esto de aquí al 30 de junio, pero lo del público es complicado".

En cuanto a los jugadores con dudas, Antonio Martín aseguró que fue clave la reunión que mantuvo con los jugadores: "Cuando les hablamos tanto del dispositivo sanitario como del organizativo, que lo vieran, les cambió la forma de verlo. Les hicimos ver que esto nos venía bien a todos, también a ellos", finalizó.